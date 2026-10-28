Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Силы обороны Украины наращивают использование наземных роботизированных комплексов, и теперь помогать им на фронте будут НРК-амфибии – новый класс дистанционно управляемых платформ. Бойцам они доступны на Brave1 Market.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, кластер оборонных инноваций Brave1 уже создал отдельную категорию с роботами-амфибиями в системе оборонных закупок. По состоянию на 28 октября там представлены первые три изделия.

"Ассортимент будет расширяться. Со временем военные подразделения смогут заказывать эти комплексы по программе еБалы, – отметила пресс-служба.

Основная задача НРК-амфибий – логистические операции

Этот новый класс роботов расширяет возможности наземных операций. Реки, каналы и заболоченные участки могут затруднить или полностью перекрыть путь к позициям. Поэтому доставить военным провизию и боекомплект бывает непросто.

НРК-амфибии способны продвигаться по сложной местности, сохраняют высокую проходимость на суше и за считаные секунды переходят в режим движения по воде.

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Brave1 совместно с Минобороны Украины запустили отдельное грантовое направление "НРК-амфибии" в июне этого года. Эффективность технологии уже доказана на поле боя.

"Благодаря постоянной обратной связи от военных украинские разработчики совершенствуют свои инновации с учетом реалий фронта", – добавили в оборонном ведомстве.

Главные истории дня

Первая боевая миссия дрона-амфибии в ВСУ

Первую в истории боевую миссию на роботе-амфибии провели бойцы подразделения Alter Ego 93-й ОМБр. НРК, который они использовали, успешно преодолел более 40 км по суше и воде и доставил провизию и боекомплект на позиции.

В Минобороны напомнили, что в целом НРК (с начала года и до середины августа) выполнили более 100 000 задач вместо украинских военных на фронте.

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Как писал OBOZ.UA, ранее Сухопутные силы ВС Украины рассказали, что наземные дроны могут устанавливать заграждения из колючей проволоки. Роботизированная платформа самостоятельно разматывает проволоку на открытой местности, снижая опасность для боевых инженеров.