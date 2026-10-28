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Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
480
НРК-амфибия
На Brave1 Market появилась новая категория. Источник: пресс-служба МО

Силы обороны Украины наращивают использование наземных роботизированных комплексов, и теперь помогать им на фронте будут НРК-амфибии – новый класс дистанционно управляемых платформ. Бойцам они доступны на Brave1 Market.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, кластер оборонных инноваций Brave1 уже создал отдельную категорию с роботами-амфибиями в системе оборонных закупок. По состоянию на 28 октября там представлены первые три изделия.

"Ассортимент будет расширяться. Со временем военные подразделения смогут заказывать эти комплексы по программе еБалы, – отметила пресс-служба.

Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Одна из моделей роботов-амфибий. Источник: пресс-служба МО

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Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Одна из моделей роботов-амфибий. Источник: пресс-служба Минобороны

Основная задача НРК-амфибий – логистические операции

Этот новый класс роботов расширяет возможности наземных операций. Реки, каналы и заболоченные участки могут затруднить или полностью перекрыть путь к позициям. Поэтому доставить военным провизию и боекомплект бывает непросто.

НРК-амфибии способны продвигаться по сложной местности, сохраняют высокую проходимость на суше и за считаные секунды переходят в режим движения по воде.

Brave1 совместно с Минобороны Украины запустили отдельное грантовое направление "НРК-амфибии" в июне этого года. Эффективность технологии уже доказана на поле боя.

"Благодаря постоянной обратной связи от военных украинские разработчики совершенствуют свои инновации с учетом реалий фронта", – добавили в оборонном ведомстве.

Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Украинские НРК-амфибии. Источник: пресс-служба МО

Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Украинские НРК-амфибии. Источник: пресс-служба МО

Первая боевая миссия дрона-амфибии в ВСУ

Первую в истории боевую миссию на роботе-амфибии провели бойцы подразделения Alter Ego 93-й ОМБр. НРК, который они использовали, успешно преодолел более 40 км по суше и воде и доставил провизию и боекомплект на позиции.

В Минобороны напомнили, что в целом НРК (с начала года и до середины августа) выполнили более 100 000 задач вместо украинских военных на фронте.

Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

НРК-амфибия. Источник: пресс-служба МО

Обладают высокой проходимостью на суше и на воде: Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Фото

Воины Сил обороны могут заказывать НРК-амфибии на Brave1 Market. Источник: пресс-служба МО

Как писал OBOZ.UA, ранее Сухопутные силы ВС Украины рассказали, что наземные дроны могут устанавливать заграждения из колючей проволоки. Роботизированная платформа самостоятельно разматывает проволоку на открытой местности, снижая опасность для боевых инженеров.

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Война в Украиненаземные дроныВПКвоенная техникаУкраинаМинистерство обороны Украины
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