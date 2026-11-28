Украинские бойцы впервые применили на войне наземный роботизированный комплекс под управлением искусственного интеллекта. Он преодолел расстояние почти 20 км без участия оператора.

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Об этом рассказали на Facebook-странице полка беспилотных систем 2-го корпуса НГУ "Хартия". Этот эксперимент был первым в реальных боевых условиях.

Что известно

Бойцы полка беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" впервые в реальных боевых условиях провели автономную миссию наземного роботизированного комплекса благодаря интеграции машины с искусственным интеллектом. НРК прошел без оператора почти 20 километров.

"Почти 20 км без оператора – и это только начало. "Лава" рулит даже без водителей", – говорится в сообщении.

Перед началом его работы военные просканировали запланированный маршрут с помощью лазерного сенсора и создали его трехмерную модель. Наземный робот двигался в соответствии с ней, а камеры помогали ему распознавать дорогу, обочину и препятствия.

Операторы могут управлять этим средством независимо от проблем со связью или со Starlink, что позволит управлять им на большой скорости, когда оператору это делать очень сложно.

Военные подчеркнули, что использование искусственного интеллекта позволит больше сосредоточиться на отслеживании внешних угроз, таких как мины и засады FPV, а не на непосредственном управлении комплексом.

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"Наибольшую пользу они принесут в эвакуационных миссиях. Это самая большая ответственность: когда мы перевозим человека, нам нужно как можно больше шансов выжить и добраться назад", – подчеркнули бойцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Германия и Украина создают еще одно совместное предприятие для производства наземных роботизированных комплексов (НРК). Производство развернут на территории ФРГ, а готовую технику будут поставлять украинским военным. О создании нового предприятия объявили во вторник, 17 ноября, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

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