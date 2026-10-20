Почти половина иностранных наемников в армии РФ – граждане Центральной Азии: из каких стран их больше всего

Почти половина выявленных иностранных наемников в армии РФ являются гражданами пяти стран Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. По состоянию на 1 октября 2026 года Россия завербовала для участия в войне против Украины не менее 20 437 граждан этих государств, что составляет 44% от общего числа выявленных иностранных наемников.

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Об этом сообщил украинский проект "Хочу жить". Всего проект установил личности 45 959 иностранных наемников в составе российской армии — граждан 151 страны и представителей непризнанных территорий.

Больше всего Россия завербовала граждан Узбекистана

Наибольшее количество граждан Центральной Азии Россия привлекла к войне из Узбекистана.

С 2022 года в боевых действиях против Украины приняли участие 8207 граждан Узбекистана. По этому показателю страна значительно опережает другие государства региона.

На втором месте — Таджикистан, откуда в российскую армию попали 5308 граждан.

Далее следуют:

Казахстан – 3819 человек;

Кыргызстан — 2219 человек;

Туркменистан – 884 человека.

Таким образом, только по официальным данным проекта количество граждан этих пяти государств, оказавшихся в российской армии, более чем вдвое превышает численность Вооруженных сил Таджикистана, которая составляет около 9500 военнослужащих.

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Россия наращивает вербовку в Центральной Азии

По данным "Хочу жить", в течение последних лет Россия существенно увеличила масштабы вербовки граждан стран Центральной Азии.

В 2025 году число граждан пяти центральноазиатских государств, подписавших контракты с Министерством обороны РФ, более чем вдвое превысило показатель предыдущего года.

Одной из причин, облегчающих российскую вербовочную кампанию в регионе, является наличие связей между Россией и странами Центральной Азии.

"Вербовать жителей соседних стран особенно удобно благодаря языковым, культурным и миграционным связям", — отмечается в проекте.

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Масштаб вербовки иностранцев – более 45 тысяч

Общее количество выявленных проектом иностранных наемников в российской армии составляет 45 959 человек.

Они являются гражданами 151 страны, а также происходят с территорий, не имеющих международного признания.

На граждан пяти государств Центральной Азии приходится 20 437 выявленных случаев – почти половина всей обнаруженной сети иностранцев, которых Россия привлекла к войне. То есть почти каждый второй иностранный наемник в армии страны-агрессора – гражданин Центральной Азии

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В "Хочу жить" отмечают, что эти цифры свидетельствуют о значительных масштабах российской кампании по вербовке граждан региона для войны против Украины.

Проект призывает правительства государств Центральной Азии требовать от Москвы информации о своих гражданах, выяснять обстоятельства их попадания в российскую армию и принимать меры для возвращения людей, которых Россия привлекла к войне.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ вербует наемников в охваченном войной Йемене. Россия пользуется ситуацией, чтобы вербовать йеменских мужчин на войну. Среди местных жителей находят "вербовщиков", которые получают деньги за каждого человека, подписавшего контракт с Минобороны РФ.