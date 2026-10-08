У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ ПРЕДЕЛОВ

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Я многое видел на этой войне.

Мертвых людей. Изувеченные тела. То, что еще вчера имело имя, голос, привычки, любимый кофе и кого-то, кто ждал дома.

Человеческая психика – удивительная штука.

Она умеет привыкать даже к аду.

Ты учишься смотреть. Учишься не отводить глаз. Учишься делать то, что нужно. Учишься после этого есть, шутить, работать, звонить домой и спрашивать: – Ну, как у вас дела?

Потому что если каждую смерть пропускать сквозь себя – тебя хватит ненадолго.

Я думал, что уже научился.

А потом, после очередного российского обстрела, вижу погибшего ребенка. И людей над ним. Родителей, которые плачут так, как человек вообще не должен плакать.

И все.

В этот момент во мне исчезает цивилизованный человек. Мне уже не хочется слушать о "сложной геополитике". О том, что "не все так однозначно". О "усталости от войны".

О том, что россияне тоже чего-то там хотят, чего-то боятся и что-то там себе объясняют.

Мне ПЛЕВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!

Потому что есть очень простая грань. С одной ее стороны – ребенок, который должен был вырасти. Пойти в школу. Влюбиться. Поссориться с родителями из-за какой-то ерунды. Выбрать профессию. Наделать ошибок. ЖИТЬ!

А с другой стороны – рос*йская морда, которая запускает ракету, дрон или бомбу. Их каждый день Россия отправляет на украинские города и села.

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И когда эта грань пересечена, у меня больше нет желания искать красивые слова.

Я военный. Я знаю, что такое война. Знаю ее запах. Знаю ее цену. И давно перестал ждать от нее справедливости.

Но к одному я так и не научился привыкать.

К мертвому ребенку. И к родителям, которым теперь предстоит как-то прожить всю оставшуюся жизнь после этого.

Поэтому не просите меня в такие моменты быть спокойным. Не рассказывайте о "ненависти, которая разрушает нас изнутри". Не учите правильным эмоциям человека, который видел последствия этой войны не в ленте новостей.

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Есть вещи, после которых ненависть – это не отсутствие человечности. Это доказательство того, что в тебе еще осталось что-то человеческое.

Потому что если однажды мы посмотрим на убитого украинского ребенка, пролистаем ленту и спокойно пойдем дальше – вот тогда мне действительно станет страшно.

Не от россиян.

От нас.

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