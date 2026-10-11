Минобороны РФ лжет россиянам об успехах на фронте: в ISW нашли новые доказательства

Министерство обороны России запустило еженедельную практику публикации фейковых и сильно преувеличенных данных о якобы "успехах" российской армии в войне против Украины. Эти отчеты готовятся специально для внутренней аудитории РФ и распространяются через подконтрольные государству ресурсы.

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Таким образом россияне пытаются скрыть реальное замедление продвижения оккупационных войск. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Пропаганда для внутреннего пользования

Террористическое ведомств РФ 9 октября опубликовало сводку "успехов" на поле боя исключительно на своем канале в Max – социальной медиа-платформе, созданной российскими властями для тотального контроля над интернет-пространством. Регистрация на этой платформе ограничена, и доступна только владельцам российских, белорусских, иранских и номеров телефонов некоторых других стран.

Лживый отчет не был размещен в Telegram-канале ведомства. Это свидетельствует о намеренном разделении информационных потоков. Кремль пытается сформировать у россиян иллюзию непрерывных побед, одновременно минимизируя внимание и критику со стороны международного сообщества к своим безосновательным заявлениям.

Вымышленные "победы" на карте

В своем отчете российское ведомство выступило с рядом громких, но не подтвержденных заявлений. В минобороны заявили о захвате двух населенных пунктов в период с 3 по 9 октября и еще трех за последующие 24 часа.

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Пропагандисты также утверждают, будто российские войска сорвали попытки ВСУ провести ротацию или прорваться из "окружений" в районе Доброполья Донецкой области и населенного пункта Чорное к северо-востоку от Харькова.

Северная группировка сил РФ заявила о захвате 414 квадратных километров и 20 населенных пунктов с момента так называемого "окружения" украинских сил в Харьковской области.

Опровержение фейков и цель Кремля

Аналитики ISW подчеркивают, что подобные заявления о подконтрольных территориях и окружениях не имеют под собой никаких оснований. Информацию об "окружении" украинских войск на севере Харьковской области опровергают не только официальные представители ВСУ, но и сами российские военные блогеры.

Главные истории дня

Различие в риторике для внутреннего и внешнего потребителя указывает на нарастающее давление на руководство РФ. Кремлю необходимо поддерживать миф об успешном ходе войны внутри страны, несмотря на то, что реальные темпы продвижения российских войск на фронте значительно замедлились.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из штурмового полка "Скеля" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков.