Бойцы Национальной гвардии Украины провели спецоперацию в Запорожской области и поразили более 20 единиц российской техники. Среди уничтоженных и поврежденных целей – 14 танков, командно-штабные машины и инженерная техника.

Видео дня

Вражескую технику обнаружили глубоко за линией боевого соприкосновения. В Нацгвардии показали видео результатов операции. Об этом сообщили в Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Как обнаружили российскую технику

Ключевой целью Lasar’s Group с 2022 года является уничтожение российской военной техники. Особое внимание спецподразделение уделяет танкам, которые создают значительные проблемы для украинской пехоты.

Во время недавней спецоперации бойцы обнаружили 22 единицы техники оккупантов глубоко за линией боевого соприкосновения в Запорожской области.

Сначала аналитики собрали данные о районе сосредоточения вражеской техники. После этого к работе подключилась аэроразведка: экипажи самолетов "Лазарей" установили точное расположение всех целей.

Полученную информацию использовали для удара – на оперативную глубину отправили ударные дроны Lasar’s Group.

Какие потери понесли оккупанты

По результатам операции украинские военные уничтожили:

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2 танка;

1 грузовик.

Еще 18 единиц техники были поражены:

12 танков;

2 командно-штабные машины;

2 единицы инженерной техники;

3 грузовика.

Таким образом, всего уничтожено и поражено 22 единицы российской техники, в частности 14 танков.

В Lasar’s Group отметили, что всю спецоперацию провели собственными силами подразделения. Общий ущерб, нанесенный противнику, достигает десятков миллионов долларов.

Также в спецподразделении напомнили, что почти за пять лет уничтожили более 2400 российских танков и продолжают охоту на бронетехнику оккупантов.

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