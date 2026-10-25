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Минус 29 "Шахедов" и "Гербер" за неделю: херсонские зенитчики показали, как сбивают российские БпЛА. Видео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
36
Минус 29 "Шахедов" и "Гербер" за неделю: херсонские зенитчики показали, как сбивают российские БпЛА. Видео
29 ударных вражеских беспилотников Shahed/Гербера уничтожили за неделю в Николаевской области

Украинские военные продолжают методично уничтожать военные цели врага. В воскресенье, 25 октября, херсонские зенитчики показали, как сбивают российские беспилотники.

Они рассказали, что только за последнюю неделю на этом направлении было минусовано 29 "Шахедов" и "Гербер". Эффектное уничтожение БПЛА противника в Николаевской области показали в 208-й зенитной ракетной Херсонской бригаде.

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"29 ударных вражеских беспилотников Shahed/Гербера уничтожили за неделю в Николаевской области воины экипажа БПЛА-перехватчиков "Мольфар" 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады. На видео – сбитие "Шахеда" нашими защитниками. Небо будет свободным!", – говорится в подписи под видео.

Справка

Shahed (Шахед) – беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского производства. Также производится в России под названием "Герань".

Выпускается в светлых и темных цветах (для более сложного обнаружения ночью). Также может быть оснащен турбореактивным двигателем, в отличие от стандартного поршневого. Это значительно увеличивает скорость до 550-600 км/час, а также позволяет увеличить дальность полета – до 2,5 тысячи километров.

В зависимости от модификации боевая часть "Шахеда" может составлять 15, 40-50 или до 90 кг. Используется как обычная осколочно-фугасная БЧ, так и термобарическая.

Напомним, что в ночь на 25 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 153 дрона разных типов.

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