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"Миссия в один конец": бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта, который шел снимать видео о "победе" на Запорожье. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
2,2 т.
"Миссия в один конец": бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта, который шел снимать видео о "победе" на Запорожье. Видео
Российского военного, которого отправили в украинский тыл с флагом РФ, взяли в плен. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Pexels/Скриншот

Российского военного, которого командование отправило в украинский тыл с флагом РФ, чтобы создать пропагандистскую картинку о якобы продвижении оккупационных сил, взяли в плен бойцы 225-го отдельного штурмового полка. Захватчик должен был добраться до села Терсянка Запорожской области, установить триколор и попытаться вернуться, однако его обнаружили украинские защитники.

Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, опубликовав видео разговора с пленным. По его словам, он служил в разведывательном подразделении 36-й российской бригады всего два месяца, а задача заключалась в том, чтобы добраться до заданной точки, установить флаг и отступить.

Что оккупант рассказал о задаче в украинском тылу

По словам пленного, сначала его задачей было добраться до определенной точки, наблюдать за обстановкой и нести дежурство. Позже командование изменило приказ и отправило его в другое место, где нужно было установить российский флаг, а затем отступить.

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"Задача была поставлена: зайти, какими-то тряпочками поработать, все, откатиться. Я не знаю, что это означает и так далее. Задачу поставили, я пошел выполнять", – рассказал россиянин.

Он утверждает, что понимал, что направляется на украинские позиции, и осознавал, что оказался глубоко в тылу. По его словам, военные выходили из района Гуляйполя, двигались по лесополосам, а маршрут им объясняли ночью. Позже он около месяца находился на определенной позиции, после чего получил новое задание.

''Миссия в один конец'': бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта, который шел снимать видео о ''победе'' на Запорожье. Видео

Бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта. Источник: Скриншот

Оккупант также рассказал, что попал в российскую армию из колонии, где отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками. По его словам, более опытные военнослужащие предупреждали, что такие задания могут фактически означать отправку "на мясо". Вместе с тем он заявил, что не обвиняет командование, поскольку сам подписал контракт и согласился воевать.

Несмотря на это, россиянин не смог четко объяснить свое отношение к войне против Украины.

"Это вообще большая политика. Я не могу судить, кто прав, кто виноват", – сказал пленный.

Как россиянин попал в плен

Пленный утверждает, что его обнаружили с помощью беспилотника. Он ожидал доставки еды и сигарет, а также нуждался в батарейке для рации. Из-за плохой погоды, по его словам, российские военные не могли вовремя подлететь к нему.

Когда украинские защитники обнаружили оккупанта, он оказался под огнем и понял, что путь назад отрезан. По его словам, рядом взорвался FPV-дрон, после чего он решил сдаться, хотя боялся, что его сразу убьют.

''Миссия в один конец'': бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта, который шел снимать видео о ''победе'' на Запорожье. Видео

Бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта. Источник: Скриншот

Во время разговора россиянин заявил, что не знает, кто прав в войне против Украины, несмотря на то, что добровольно подписал контракт и отправился воевать на чужую территорию. Он также сказал, что не интересовался общей ситуацией на фронте, а командиры, по его словам, почти ничего не объясняли.

В 7-м корпусе ДШВ подчеркнули, что цель таких выходов российских военных – создание пропагандистских видео с флагом РФ, которые должны имитировать захват украинских позиций.

Напомним, российский военнопленный рассказал о неудачном штурме Малой Токмачки в Запорожской области. По его словам, оккупантам обещали отсутствие серьезного сопротивления, однако их группу разбили, а сам он после неудачной попытки вернуться на фронт решил сдаться украинским защитникам.

Как писал OBOZ.UA, российские военнопленные рассказали о значительных потерях армии РФ на Лиманском направлении, окружении и постоянных ударах украинских дронов, минометов и артиллерии. По их словам, им удалось выжить благодаря тому, что они сдались в плен Силам обороны Украины.

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