Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео

В сети показали, как выглядят Олешки в Херсонской области после нескольких лет российской оккупации. На кадрах видны поврежденные жилые дома, разрушенные коммерческие объекты и большие кучи мусора на улицах.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Козак Пише". Авторы публикации подчеркнули последствия российской оккупации города, который долгое время оставался в условиях гуманитарного кризиса.

Как выглядят Олешки

На видео видны многоэтажки со значительными повреждениями, выбитыми окнами, обгоревшими фасадами и следами пожаров, а также поврежденные частные дома. В частности, пострадало здание торгового заведения "33 метри" – в нем выбиты окна и повреждена крыша.

Кроме того, вдоль дорог и возле дворов лежат большие кучи бытового мусора и строительных обломков.

"Трамп очень уважает Путина за это. И я думаю, сегодня услышите, как он будет благодарить за его милость к жителям Олешек, что дал людям возможность покинуть тот ад, который сам и создал", – написали авторы публикации.

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Эвакуация жителей Олешек и ситуация в оккупированном городе

Напомним, эвакуированные жители Олешек в Херсонской области вернулись на подконтрольную Украине территорию через Беларусь. Перед этим люди прибыли в белорусский Гомель самолетами после прохождения маршрута через Россию.

К гуманитарной операции присоединились представители украинской и российской делегаций. Эвакуацию организовали при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а для вывоза гражданских подготовили автобусы и автомобили скорой помощи.

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Любинец также выразил надежду, что опыт гуманитарной операции в Олешках удастся применить и в других населенных пунктах. По его словам, во время перевозки жителей в Анапу их сопровождали медики, а людям с инвалидностью помогали добраться до автомобилей скорой помощи. По дороге колонна несколько раз останавливалась.

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Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты убрали тела умерших и погибших, а также вывезли мусор с улиц Олешек в Херсонской области перед приездом журналистов. По словам местных жителей, город не видели таким прибранным уже очень давно.