Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: закрыты четыре аэропорта. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыроссийская колонияНа оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в РоссиюЭстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФЕС исключил из санкционного списка россиянина и компанию из РФ: какая страна добилась уступокСеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом делеСеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом делеЭти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте списокЭти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте списокСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоОтключение света в Киеве в летний период. ИллюстрацияЭкстренные отключения больше не действуют: в каком режиме выключают свет в Киеве и по областямСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видеоСБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи"Решения должны дать результат в ближайшие недели": Зеленский провел селекторное совещание и назвал ключевые задачи

Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: закрыты четыре аэропорта. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
icon 468
Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: закрыты четыре аэропорта. Видео
Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: закрыты четыре аэропорта. Видео

Москва и Московская область РФ в ночь на 9 октября подверглись атаке беспилотников и небольших воздушных шаров. В столице сработала противовоздушная оборона, а из-за угрозы для авиации ограничили работу четырех московских аэропортов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Астра".

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 39,3 т.
Украина нанесла удар по объектам, задействованным в запуске ракет и производстве ракетного топлива в России: Генштаб раскрыл подробности операции. Фото и видео
icon 39,3 т.
Украина нанесла удар по объектам, задействованным в запуске ракет и производстве ракетного топлива в России: Генштаб раскрыл подробности операции. Фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 16,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
icon 16,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 13,5 т.
Силы обороны отминусовали еще 1710 оккупантов и сожгли более 600 единиц автотехники РФ: данные Генштаба
icon 13,5 т.
Силы обороны отминусовали еще 1710 оккупантов и сожгли более 600 единиц автотехники РФ: данные Генштаба
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться