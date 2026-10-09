Москва и область подверглись атаке дронов и воздушных шаров: закрыты четыре аэропорта. Видео
Москва и Московская область РФ в ночь на 9 октября подверглись атаке беспилотников и небольших воздушных шаров. В столице сработала противовоздушная оборона, а из-за угрозы для авиации ограничили работу четырех московских аэропортов.
Об этом сообщил Telegram-канал "Астра".
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