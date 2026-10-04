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Москва оправдывает вторжение в воздушное пространство НАТО: в ISW проанализировали атаку дронов РФ на Молдову

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 2,1 т.
Москва оправдывает вторжение в воздушное пространство НАТО: в ISW проанализировали атаку дронов РФ на Молдову
Российские дроны залетели на территорию Молдовы. Источник: Коллаж OBOZ.UA/ГУР МО Украины/Pexels

Утром 3 октября по меньшей мере пять российских ударных дронов и "Бандеролей" вторглись в воздушное пространство Молдовы и взорвались вблизи населенных пунктов. С начала полномасштабной войны в Молдове было зафиксировано почти 30 подобных инцидентов, а с августа они участились.

Появление российских средств поражения в небе над Молдовой вряд ли является случайностью: Москва пытается нормализовать нарушения воздушного пространства европейских стран. В этом уверены в Институте изучения войны (ISW).

Российские дроны залетели в Молдову

Во время ночной атаки войск РФ на Украину 3 октября сразу пять вражеских средств поражения залетели в воздушное пространство Молдовы и взорвались натерритории страны. Это больше, чем фиксировалось когда-либо ранее.

О пяти российских "средствах воздушного нападения", среди которых были и баражирующие боеприпасы "Бандероль", заявила президент Молдовы Мая Санду. Министр обороны страны Анатолий Носатый уточнил: в страну залетели три "Бандероли" и два ударных дрона армии РФ.

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На территории Молдовы все они взорвались: это произошло в районах населенных пунктов Каушаны, Хинчешти, Анений-Ной и Штефан-Воде, а также вблизи села Крокмаз.

 

Москва оправдывает вторжение в воздушное пространство НАТО: в ISW проанализировали атаку дронов РФ на Молдову

Где взорвались российские ударные дроны

Кроме того, как сообщила Молдавская национальная армия, еще один неустановленный объект вторгся в воздушное пространство Молдовы вблизи села Удобное в Одесской области, двигался он в направлении Паланки, однако через минуту вылетел обратно в Одесскую область в направлении Беляевки.

"Российские дроны и их обломки все чаще нарушают воздушное пространство Молдовы в последние месяцы, причем не менее 20 нарушений произошло в период с февраля 2022 года по июль 2026 года, а только с августа 2026 года таких нарушений было уже семь", – подчеркнули аналитики, обратив внимание на рост интенсивности подобных провокаций со стороны РФ.

До сих пор в Молдову залетали только российские "Герани" и "Герберы", поэтому появление в небе над Молдовой еще и "Бандеролей" делает атаку 3 октября явлением нового порядка.

"ISW по-прежнему считает, что все более интенсивные и частые вторжения российских дронов в воздушное пространство Молдовы и НАТО, вероятно, являются частью усилий Москвы по нормализации нарушений воздушного пространства с помощью все более интенсивных и частых вторжений", – раскрыли в ISW замысел агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинации. Так аналитики отреагировали на последние утверждения российского диктатора об "успехах" армии РФ на фронте и, в частности, о якобы захвате ею в сентябре 1,3 тыс. кв. км украинской территории.

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