''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

После масштабной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург в ночь на 18 октября жительница города пожаловалась на взрывы и рассказала, что её дети вынуждены спать в ванной комнате. Украинцы в ответ напомнили ей о российской агрессии и спросили, ненавидела ли она войну до того, как ощутила её последствия на себе.

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Пост появился на странице пользовательницы Threads с ником mrs.nekrasova. Россиянка рассказала, что уже научилась различать звуки взрывов и работы противовоздушной обороны.

"Питер. Я научилась по звуку отличать прилеты от сбиваний. Я видела, как работают ракеты. Мои дети спят в ванной. Я ненавижу войну", — написала она.

Украинцы напомнили о начале российской агрессии

Украинцы иронично отреагировали на то, что жительница Санкт-Петербурга назвала войну войной. Одна женщина написала: "Войну? Ого. Научились называть вещи своими именами? Прогресс". Этот комментарий собрал около 8,5 тысяч лайков.

Другая пользовательница поинтересовалась, не начала ли женщина ненавидеть войну только после того, как ее последствия дошли до ее города.

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"Как долго вы ненавидите войну? С сегодняшней ночи?" — написала она. Комментарий получил более 4,1 тысячи лайков.

Еще один пользователь спросил, ненавидела ли россиянка войну с 2014-го или 2022 года, и назвал ее лицемеркой. Эта реакция собрала около 1,5 тысячи лайков.

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В сети высмеяли призывы выбирать любовь вместо ненависти

Один из самых популярных комментариев собрал более 5 тысяч лайков. Его автор саркастически заметила, что россияне слишком драматизируют ситуацию, и предложила им наполниться любовью.

"Мне кажется, россияне слишком драматизируют. Попробуйте просто отпустить ситуацию, простить всех, наполниться любовью и начать излучать лучики добра! Нельзя же постоянно думать о разрушении – мысли материальны! Не умножайте ненависть! Выбирайте свет! Злость и ненависть – это низкие вибрации!" – написала пользовательница.

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Другой пользователь напомнил россиянке, что в это время украинские города продолжают подвергаться российским ударам.

"Прямо сейчас на Запорожье и область летят КАБы, которые ты так же оплатила из своих налогов своей провальной недоимперии. Вы все несете коллективную ответственность за разрушенные жизни в Украине. Поэтому ты и твои дети должны жить в подвалах до конца своих дней, искупая содеянное", — написал комментатор. Его пост собрал более 800 лайков.

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Что известно об атаке на Санкт-Петербург

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 октября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам цифровой, энергетической и логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди целей были дата-центр российской социальной сети "ВКонтакте", нефтяная инфраструктура и логистический центр маркетплейса Ozon.

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В Институте изучения войны (ISW) отметили, что атака выявила уязвимости российской противовоздушной обороны и проблемы с командованием и управлением. Удары по цифровой инфраструктуре привели к перебоям в работе сервисов и подаче электроэнергии.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в результате удара по подстанции "Восточная" без света остались около 20 тысяч человек. Пресс-служба "ВКонтакте" подтвердила повреждение дата-центра, однако заявила, что сервисы компании остаются доступными. В то же время российские пользователи жаловались на значительные перебои в их работе.

Также сообщалось о пожаре на логистическом объекте Ozon и ударе по нефтяному терминалу в Ленинградской области.