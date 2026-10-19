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"Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну": россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
"Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну": россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев
Горит склад Ozon в Санкт-Петербурге

После масштабной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург в ночь на 18 октября жительница города пожаловалась на взрывы и рассказала, что её дети вынуждены спать в ванной комнате. Украинцы в ответ напомнили ей о российской агрессии и спросили, ненавидела ли она войну до того, как ощутила её последствия на себе.

Пост появился на странице пользовательницы Threads с ником mrs.nekrasova. Россиянка рассказала, что уже научилась различать звуки взрывов и работы противовоздушной обороны.

"Питер. Я научилась по звуку отличать прилеты от сбиваний. Я видела, как работают ракеты. Мои дети спят в ванной. Я ненавижу войну", — написала она.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Пост россиянки в Threads. Источник: Скриншот

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Украинцы напомнили о начале российской агрессии

Украинцы иронично отреагировали на то, что жительница Санкт-Петербурга назвала войну войной. Одна женщина написала: "Войну? Ого. Научились называть вещи своими именами? Прогресс". Этот комментарий собрал около 8,5 тысяч лайков.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

В Украине шокированы тем, что россиянка наконец назвала войну войной. Источник: Скриншот

Другая пользовательница поинтересовалась, не начала ли женщина ненавидеть войну только после того, как ее последствия дошли до ее города.

"Как долго вы ненавидите войну? С сегодняшней ночи?" — написала она. Комментарий получил более 4,1 тысячи лайков.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Пользовательница спросила, как давно жительница Санкт-Петербурга начала осуждать войну. Источник: Скриншот

Еще один пользователь спросил, ненавидела ли россиянка войну с 2014-го или 2022 года, и назвал ее лицемеркой. Эта реакция собрала около 1,5 тысячи лайков.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Жительнице Петербурга напомнили, когда началась российская агрессия. Источник: Скриншот

В сети высмеяли призывы выбирать любовь вместо ненависти

Один из самых популярных комментариев собрал более 5 тысяч лайков. Его автор саркастически заметила, что россияне слишком драматизируют ситуацию, и предложила им наполниться любовью.

"Мне кажется, россияне слишком драматизируют. Попробуйте просто отпустить ситуацию, простить всех, наполниться любовью и начать излучать лучики добра! Нельзя же постоянно думать о разрушении – мысли материальны! Не умножайте ненависть! Выбирайте свет! Злость и ненависть – это низкие вибрации!" – написала пользовательница.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Пользовательница иронично отреагировала на слова россиянки. Источник: Скриншот

Другой пользователь напомнил россиянке, что в это время украинские города продолжают подвергаться российским ударам.

"Прямо сейчас на Запорожье и область летят КАБы, которые ты так же оплатила из своих налогов своей провальной недоимперии. Вы все несете коллективную ответственность за разрушенные жизни в Украине. Поэтому ты и твои дети должны жить в подвалах до конца своих дней, искупая содеянное", — написал комментатор. Его пост собрал более 800 лайков.

''Мои дети спят в ванной, я ненавижу войну'': россиянка пожаловалась на обстрелы и получила ответ от украинцев

Украинец напомнил россиянке об ответственности граждан РФ за финансирование войны против Украины. Источник: Скриншот

Что известно об атаке на Санкт-Петербург

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 октября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам цифровой, энергетической и логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди целей были дата-центр российской социальной сети "ВКонтакте", нефтяная инфраструктура и логистический центр маркетплейса Ozon.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что атака выявила уязвимости российской противовоздушной обороны и проблемы с командованием и управлением. Удары по цифровой инфраструктуре привели к перебоям в работе сервисов и подаче электроэнергии.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в результате удара по подстанции "Восточная" без света остались около 20 тысяч человек. Пресс-служба "ВКонтакте" подтвердила повреждение дата-центра, однако заявила, что сервисы компании остаются доступными. В то же время российские пользователи жаловались на значительные перебои в их работе.

Также сообщалось о пожаре на логистическом объекте Ozon и ударе по нефтяному терминалу в Ленинградской области.

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