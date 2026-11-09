Может разгоняться до 1000 км/ч: в ГУР раскрыли данные о ''начинке'' новой модификации российской ''Герани-5''. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины исследовало новую модификацию российского ударного беспилотника "Герань-5" с обозначением К5-К. Аппарат имеет улучшенные скоростные характеристики. Во время отдельных маневров его скорость может достигать 1000 км/ч, а высота полета – до 6 км.

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Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Информацию о конструкции, технических характеристиках и иностранных компонентах беспилотника опубликовали на портале War&Sanctions, где также представили его интерактивную 3D-модель.

В начале осени 2026 года российские войска начали применять новую модификацию "Герани-5" для ударов по украинским городам. По аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам этот аппарат уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Специалисты ГУР получили для исследования один из образцов беспилотника, который после применения почти неповрежденным приземлился на территории Украины.

К5-К отличается от предыдущей версии прежде всего габаритами. Его длина составляет 4 метра против 6,5 метра у обычной "Герани-5", а размах крыльев – 3 метра против 3,2 метра. Российская сторона также изменила аэродинамические характеристики фюзеляжа, чтобы увеличить скорость и высоту полета.

В исследованном образце ГУР установило термобарическую боевую часть ТББЧ-90. Ее вес, как и у предыдущей модификации, составляет 90 кг. Дальность полета также осталась неизменной – около 1000 км.

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Авионика беспилотника похожа на ту, которую используют в последних версиях реактивного БпЛА "Герань-4 Сикер". В частности, речь идет о полетном контроллере, инерциальной навигационной системе SADRA seeker с модулем МОХ, антенне CRP, трекере и mesh-модеме.

Отдельное внимание разведчики обратили на оптико-электронную систему "Сусанин". Она сравнивает изображения, полученные с камеры, с эталонными данными, которые хранятся в памяти микрокомпьютера. Это позволяет контролировать соответствие маршрута аппарата от места запуска до точки прицеливания. В исследованной модификации вместо оптических датчиков использовалась камера двойного диапазона.

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Основой блока "Сусанин" оказался микрокомпьютер Coke Pi – китайский аналог Raspberry Pi. Похожий по конструкции блок, который ранее обнаружили в БпЛА "Гербера-2", назывался "Сосиска" и использовался для захвата и сопровождения перехватчиков.

Силовой установкой "Герани-5 К5-К" является турбореактивный двигатель ТРД-200. Его собирают на российском предприятии в Алабуге из китайских комплектующих.

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Всего в исследованном беспилотнике разведчики идентифицировали 93 электронных компонента иностранного производства. Больше всего деталей – из США, 52.

Еще 10 компонентов изготовлены в Китае и столько же – в Швейцарии.

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Россия пытается скрывать маркировку отдельных элементов электронной базы. В частности, это касается цифровых сигнальных процессоров DSP производства Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

В разведке подчеркивают, что использование иностранных деталей в российском вооружении свидетельствует о сохранении зависимости военно-промышленного комплекса РФ от внешних поставок. Усиление санкций и контроль за соблюдением ограничений, по оценке ГУР, могут затруднить получение Россией необходимых компонентов и производство вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия начала бить по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она носит название "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.