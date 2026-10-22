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Может двигаться на сверхнизких высотах: в ГУР раскрыли данные о новой российской ракете "Филине"

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
507
Может двигаться на сверхнизких высотах: в ГУР раскрыли данные о новой российской ракете "Филине"
В ГУР раскрыли данные о новой российской ракете "Филине". Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало подробные данные о новой российской крылатой ракете "Филин". Противник начал применять это вооружение в конце лета 2026 года.

Украинская разведка предоставила интерактивную 3D-модель, перечень составляющих и иностранную электронную компонентную базу новой ракеты. Об этом сообщает портал War&Sanctions.

Конструкция и особенности пуска

В ведомстве отметили, что появление этой ракеты отражает устойчивую тенденцию российского ВПК к разработке и производству относительно недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным типом пуска.

Производителем ракеты выступает АО "НПО Молния". Ракета получила фюзеляж из современных композиционных материалов угле- и стеклопластика, а отдельные его элементы изготавливаются с применением технологий 3D-печати.

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Может двигаться на сверхнизких высотах: в ГУР раскрыли данные о новой российской ракете ''Филине''

Новая российская ракета Филин. Источник: War&Sanctions

Заявленные технические характеристики:

Длина: 3,5 метра

Размах крыльев: 3 метра

Максимальная скорость: до 800 км/ч

Дальность полета: до 1200 км

Высота полета: от сверхнизких высот до 6 км

Боевая часть: выпускается в версиях с боевой частью массой 50 кг и 100 кг

Старт ракеты осуществляется из наземной пусковой установки с использованием порохового ускорителя.

Может двигаться на сверхнизких высотах: в ГУР раскрыли данные о новой российской ракете ''Филине''

Внешний вид ракеты. Источник: War&Sanctions

Импортная электроника и навигация

Система наведения ракеты на цель комбинированная: за навигацию отвечают инерциальная система китайского производства, а также 16-канальный модуль "Комета".

Анализ электронной компонентной базы бортового оборудования показал высокую степень унификации плат и блоков с другими российскими БПЛА и ракетами. При этом эксперты фиксируют постепенный сдвиг в сторону восточных поставщиков: компоненты из США – 35%, компоненты из Китая – 22%.

Бортовое оборудование для "Филина" производит ООО "ПЛАЗ" – предприятие, которое также задействовано в выпуске БПЛА "Гарпия" (модификация "Герани-2"). Эти аппараты имеют схожую маркировку и компоновку.

Несмотря на широкое использование импортной микроэлектроники, силовая установка ракеты российская. На "Филине" установлен турбореактивный двигатель R500 от ООО "Рейнольдс".

Ранее аналогичный двигатель украинские специалисты уже идентифицировали в конструкции других новых российских разработок, таких как крылатые авиационные ракеты С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Может двигаться на сверхнизких высотах: в ГУР раскрыли данные о новой российской ракете ''Филине''

Двигатель ракеты. Источник: War&Sanctions

Напомним, разведка обнародовала данные о производстве российских навигационных модулей "Комета". На портале War&Sanctions опубликован перечень из 37 иностранных электронных компонентов, используемых для их изготовления.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки опубликовало данные о новой модификации российских БПЛА "Герань-4", которыми оккупанты обстреливают Украину.

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