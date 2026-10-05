''Можем повторить'': в России решили защищать НПЗ с помощью ''технологии'' времен Первой мировой войны. Фото и видео

В Россия продолжают думать над тем, как защитить свои НПЗ от украинских ударов. На сей раз на вооружение в государстве-агрессоре решили взять опыт Первой мировой войны.

Видео дня

В РФ начали выпускать аэростаты, которые, согласно замыслу, и "прикроют" нефтеперерабатывающую инфраструктуру. "Ноухау" более чем вековой давности расхваливали в государственных пропагандистских СМИ РФ, в частности, в издании "Вести".

Россия перенимает опыт Первой мировой

Пропагандисты рассказали, что в РФ начали тестировать "способ защиты инфраструктуры предприятий от атак беспилотников". Речь идет об использовании аэростатов, между которыми натянуты тросы и специальные кевларовые шнуры.

Как заявил руководитель московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества (РГО) Сергей Бендин, аэростатные защитные заграждения с сетями будут прикрывать, прежде всего, российские НПЗ.

Деньги на эту систему освоило российское научно-производственное предприятие "Спец-радио".

Как следует из публикации, россияне признают, что "вдохновились" опытом Первой мировой: подобные сооружения использовались еще в те времена.

РЕКЛАМА

При этом в ролике пропагандист говорит об "опыте 1941 года".

"Два аэростата, между ними натянут трос, а снизу от него свисают специальные кевларовые шнуры, которые, собственно говоря, и составляют защиту. Во время Первой мировой войны такая защита называлась "фартуками". Позднее стали использоваться и сети. Это система ловушек. Она предназначена для тыловой защиты особенно важных инфраструктурных объектов", – цитирует Бендина пропагандистское издание.

Главные истории дня

В публикации утверждается, что "для борьбы с украинскими беспилотниками хватит вертикальных шнуров, висящих в метре друг от друга. Расстояние между тросами при необходимости можно увеличивать или уменьшать".

На один НПЗ, по версии производителя (в качестве примера взяли завод в Капотне Московской области) понадобится не менее 10 аэростатов.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне ударов по НПЗ россияне массово покупают электромобили, но им не хватает зарядных станций. За январь–август 2026 года в стране было продано более 83 тысяч электромобилей и гибридов – против 43 тысяч за тот же период прошлого года.