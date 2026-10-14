''Мечтала о будущем'': ударомпо Запорожью Россия убила 16-летнюю девушку, ее мать и бабушку. Фото

10 октября Россия в результате авиаудара по Запорожью убила 23 человека. Среди них – 16-летняя переселенка из оккупированной части Запорожья Полина Фощан; также погибли мать и бабушка девушки.

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Отец Полины пропал без вести в зоне оккупации. О трагической судьбе одной семьи рассказала руководительница центра для внутренне перемещенных лиц Safe Place Виктория Бобрынок.

Что известно об убитой Россией семье

"В мае Полина мечтала о будущем. Мы радовались, что она стала частью нашего лагеря. 10 октября в результате российского удара КАБами по Запорожью погибли 23 человека. Среди них – 16-летняя Полина Фощан, ее мама и бабушка", – написала Виктория Бобрынок.

Женщина рассказала, что в мае этого года Полина вместе с другими детьми из временно оккупированного Токмака приехала на вторую смену "Лагеря будущих профессий", организованного Safe Place

"Здесь она нашла новых друзей, училась, открывала для себя новое и делилась мечтами. Эти дни стали частью ее истории и оставили теплые воспоминания у всех, кто был рядом", – отмечается в сообщении.

Полина с мамой и бабушкой переехали на подконтрольную правительству территорию из оккупированной с марта 2022 года Федоровской громады. Отец девочки пропал без вести в оккупации.

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Россия же "дотянулась" до семьи, отчаянно пытавшейся спастись от развязанной ею войны, в областном центре.

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем Полину, ее маму и бабушку. Нам хочется сохранить память о них не только из-за боли утраты, но и из-за тепла, человечности и добрых моментов, которые остаются с нами. Светлая память Полине и ее родным. Искренне соболезнуем всем, кто их любил. Полина навсегда останется частью нашей лагерной семьи", – написала Виктория Бобринок.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома. Город враг атаковал ракетами КАБ. Многие люди тогда погибли или получили ранения.