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"Мы хотим очень быстро": Зеленский ответил, насколько продвинулся антибаллистический проект "Фрея"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Иллюстрация - Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Источник: Getty Images

Украина выполнила свою часть работы над антибаллистическим проектом "Фрейя", в котором участвуют десять стран. Теперь над этим проектом продолжают работать партнеры.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что для ускорения работы необходимы совместные усилия партнеров, ведь времени на разработку очень мало.

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