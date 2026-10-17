"Мы хотим очень быстро": Зеленский ответил, насколько продвинулся антибаллистический проект "Фрея"

Украина выполнила свою часть работы над антибаллистическим проектом "Фрейя", в котором участвуют десять стран. Теперь над этим проектом продолжают работать партнеры.

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Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что для ускорения работы необходимы совместные усилия партнеров, ведь времени на разработку очень мало.