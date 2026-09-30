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"Мы должны построить ее сами": в FirePoint сообщили, когда ожидается первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja

София Закревская
София Закревская
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icon 2,2 т.
"Мы должны построить ее сами": в FirePoint сообщили, когда ожидается первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja
Генеральный директор FirePoint Ирина Терех
Источник: Defender Media/Миша Зайцев

Разработка системы перехвата баллистических ракет Freyja продолжается, работа ведется ускоренными темпами в рамках коалиции из 10 государств. Ее первые боевые испытания запланированы на середину 2027 года.

Цель коалиции – создать противоракетный щит, который работает немного иначе, чем система Patriot. Об этом во время саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе заявила генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех.

"Freyja – это противоракетная система ПВО для Европы. Мы пытаемся создать противоракетный щит, который работает немного иначе, чем система Patriot. Patriot – это абсолютно замечательная, технологически продвинутая система, одна из лучших в мире, но она никогда не создавалась для такого количества угроз, с которым мы столкнулись сейчас", – отметила она.

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По словам Терех, проект предусматривает создание системы, которая будет основана на принципах доступности, масштабируемости и максимальной независимости от сторонних поставщиков.

"Каждая часть Freyja разрабатывается по принципам "дизайна для производства". Она должна быть масштабируемой, недорогой, воспроизводимой и доступной с точки зрения использования максимального количества европейских компонентов, свободных от ITAR (International Traffic in Arms Regulations – свод правил правительства США, регулирующих экспорт и импорт оборонных и военных технологий – Ред.) и китайских компонентов. Если мы действительно хотим быть суверенными в вопросе собственной ПВО, мы должны построить ее сами", – подчеркнула генеральный директор FirePoint.

Она отметила, что разработка системы ведется по ускоренному графику, а испытания системы проводятся с использованием данных реальных боевых действий в Украине.

"Несмотря на огромный прогресс по проекту Freyja и то, что мы рассчитываем осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года, что означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет, мы не сможем немедленно заменить Patriot. Это по-прежнему программа, требующая времени для развития. Однако мы уже готовим все возможности для этого. Мы испытываем систему в реальных условиях полигона в Украине, собираем все данные об атаках на нас – от "Искандеров" до северокорейских ракет – и интегрируем их в алгоритмы Freyja", – сказала Терех.

Что известно о проекте Freyja

Украина совместно с союзниками разрабатывает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание противоракетной системы для защиты от российских ракет. Эта система противовоздушной обороны должна стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot и европейским Aster.

Разработчиком выступает украинская компания Fire Point, которая производит ударные беспилотники и крылатые ракеты дальнего радиуса действия Flamingo. Перехватчик, который планируется создать, будет основан на баллистической ракете малой дальности FP-7.

Датчики, системы наведения и управления будут предоставлены 12 европейскими оборонными компаниями, среди которых французская Thales, итальянская Leonardo, немецкая Diehl и шведская Saab.

Отмечается, что компания Fire Point находится под давлением и должна показать быстрый результат, поэтому планируется, что она сможет успешно перехватить баллистическую ракету к середине 2027 года.

Ожидаемая стоимость одной ракеты составляет 700 тысяч долларов. Это дешевле по сравнению с ракетами для Patriot, поэтому их можно использовать в большем количестве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первая антибаллистическая система FREYJA может быть готова уже к концу 2026 года. Он отметил, что Украина стремится значительно ускорить разработку новой системы, а Канада готова присоединиться к программе, предоставив собственные технологии.

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ВооружениеПВОракетыоружиеантибаллистическая система FreyjaИрина ТерехИрина Терех
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