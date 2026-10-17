"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, известно ли, какие дальнейшие цели войны преследует российский диктатор Владимир Путин. Так, оккупанты продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре, энергетике, водоснабжению, мостам.

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Между тем Украина сбивает все цели, которые может сбить, и делает все, чтобы защитить инфраструктуру. Об этом глава государства заявил на брифинге с журналистами.

Что известно

Президент отметил, что оккупанты наносили, наносят и будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру в Черном море, атаковать энергетику, водоснабжение, наносить удары по мостам. Со своей стороны Украина делает все, чтобы защитить эти объекты.

"Мы сбиваем все, что можем. И вы видите, что да, ракеты долетают, к сожалению, у них есть такая цель. Но мы делаем все, чтобы защитить инфраструктуру", – сказал Зеленский.

Он отметил, что всем нужно делать больше – и военным, и центральной власти, и местным властям.

Глава государства отметил, что неизменной целью Путина остается не только капитуляция, но и уничтожение Украины. Поэтомудиктатор будет продолжать эскалацию, соответственно мы должны максимально защищаться, объединять весь мир и заставлять Путина сесть за стол переговоров и прекратить удары по инфраструктуре, энергетике и гражданским объектам.

Зеленский также подчеркнул, что нужно отвечать на российские удары. Он пояснил, что если мы будем демонстрировать слабость, российский диктатор не остановится, а только усилит натиск и будет требовать капитуляции.

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"Он хочет нашего уничтожения, ему и капитуляции мало, но никто не отдаст ему наше государство", – сказал президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа продолжает работать с представителями Соединенных Штатов. В ближайшее время стороны могут провести новую встречу. Также Зеленский добавил, что лично готов встречаться с американцами.

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