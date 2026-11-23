Силы обороны Украины 22-го и в ночь на 23 ноября продолжили уничтожать ПВО, дроновые подразделения и логистику российской оккупационной армии. В частности, в оккупированном Бердянске Запорожской области был нанесен удар по месту сосредоточения личного состава вражеского подразделения "Рубикон".

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Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Охотники стали добычей", – написали в Telegram представители ГШ ВСУ.

Российские операторы БпЛА

В Бердянске подтверждено поражение оккупантов из рядов "Рубикона". Это центр беспилотных технологий государства-агрессора РФ, операторы которого охотятся за украинской техникой и логистикой.

"В этот раз охота обернулась против них самих", – отметили наши защитники.

Кроме того, в районах Токмака Запорожской области и Цукурино Донецкой области атакованы пункты управления БпЛА противника. Оттуда российские боевики наводили дроны на наши позиции и населенные пункты.

Вражеская техника противовоздушной обороны

На ВОТ Луганщины воины ударили по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Тор".

"Еще один комплекс, который прикрывал оккупантов от украинских ударов с воздуха, выведен из игры", – прокомментировали в ГШ ВСУ.

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Тыловая логистика захватчиков

В районе Новоолександровки Запорожской области и Моспино Донецкой области поражены склады материально-технических средств подразделений армии РФ. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули военные.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, за предыдущие сутки (22 ноября) украинские воины уничтожили 2 471 российского оккупанта. Общие потери агрессора в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 639 641 человека.