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В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,4 т.
В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото
Обследование территории продолжается. Источник: t.me/cherkaskaODA

В Черкасском районе в результате российской атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Разрушения зафиксировали в Корсунь-Шевченковской общине после падения обломков вражеского беспилотника и взрывной волны.

Также повреждена линия электропередачи, а за медицинской помощью обратилась 62-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Каковы последствия атаки в Корсунь-Шевченковской общине

По предварительным данным, в результате падения обломков вражеского БпЛА и взрывной волны повреждены пять жилых домов и около десяти хозяйственных построек.

Кроме того, оборвана линия электропередачи. Обследование территории продолжается, поэтому информация о последствиях атаки может уточняться.

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В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Взрывы Корсунь-Шевченковский 6 ноября 2026. Источник: t.me/cherkaskaODA

В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Взрывы Корсунь-Шевченковский 6 ноября 2026. Источник: t.me/cherkaskaODA

Что известно о пострадавшей женщине

За медицинской помощью обратилась 62-летняя местная жительница. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Госпитализация женщине не понадобилась.

В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Взрывы Корсунь-Шевченковский 6 ноября 2026. Источник: t.me/cherkaskaODA

В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Взрывы Корсунь-Шевченковский 6 ноября 2026. Источник: t.me/cherkaskaODA

На месте работают коммунальные службы

К ликвидации последствий атаки привлекли аварийную бригаду энергетиков. Коммунальные службы громады приступают к первоочередным восстановительным работам.

В Черкасской области в результате вражеской атаки повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Взрывы Корсунь-Шевченковский 6 ноября 2026. Источник: t.me/cherkaskaODA

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. В одном из сел Сарненского района они убили мужчину. Повреждены дом и грузовик. 

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