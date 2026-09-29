В Днепропетровской области оборвалась жизнь двух подростков – Александра Губенко и Руслана Берищука. Ребята погибли в результате российского удара по отделению логистической компании в Синельниково.

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Трагедия произошла в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщил местный Telegram-канал "ХДнепр", опубликовав их фото.

"Двое подростков погибли в результате удара РФ по логистической компании в Синельниково. Жертвами удара стали 17-летний Александр Губенко и 15-летний Руслан Берещук", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Днем 28 сентября российская армия атаковала отделение логистической компании в Синельниково, там вспыхнул пожар. В результате удара трое человек получили ранения, среди них – 15-летний юноша, который находился в больнице в тяжелом состоянии (вероятно, речь шла о Руслане Берищуке).

На месте удара продолжалась поисково-спасательная операция.

Напомним,28 сентября российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар. Трое человек погибли, также есть пострадавшие. Люди оказались заблокированными в здании. Спасатели ГСЧС эвакуировали их с помощью крана.

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Как писал OBOZ.UA, днем 28 сентября Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки с использованием дронов было повреждено здание Национальной академии наук Украины. Здание охватило пламя в тот момент, когда внутри находились люди.

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