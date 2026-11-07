На Днепропетровщине враг атаковал пятиэтажку: есть жертва, среди раненых – ребенок. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Под ударом дронов оказался Павлоград: есть жертва, пострадали четверо человек, среди них – 11-летний ребенок.

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Кроме того, враг атаковал ряд громад области, повредив инфраструктуру и частный дом. О последствиях сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ДСНС.

Удар по Павлограду

По информации чиновника, по состоянию на 06:54, три человека получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Противник почти 20 раз атаковал беспилотниками четыре района. В городе повреждены многоэтажки, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Также возникли пожары.

"32-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 38-летняя женщина и 11-летняя девочка будут лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:55 появилась информация об одном погибшем и еще одном пострадавшем в Павлограде.

"В Павлограде один человек погиб, еще четверо получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Произошли возгорания", – отметили в ГСЧС.

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Враг бил по ряду громад области

В Новоалександровской и Николаевской громадах Днепровского района в результате российских атак повреждена инфраструктура.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались райцентр, Марганецкая, Червононогригоровская и Миривская громады. Там повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.

Также российские войска нанесли удар по инфраструктуре Новопольской громады на Криворожье.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. В результате обстрела один мужчина получил ранения.