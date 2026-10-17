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В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видео
В Днепровском районе обнаружили боевую часть БпЛА "Герань-4". Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области на воздушной линии электропередачи на высоте около 60 метров обнаружили боевую часть российского ударного беспилотника типа "Шахед". Это произошло в Днепровском районе.

Об этом 16 октября сообщили на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook. Было установлено, что это боевая часть БпЛА "Герань-4".

Пиротехники спецподразделения "S.I.G.M.A." Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины совместно со специалистами спецподразделения "Дельта" добрались до опасного предмета с помощью альпинистского снаряжения и изъяли его.

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"Боевую часть БпЛА "Герань-4" передали пиротехническому подразделению Днепропетровской области для дальнейшего обезвреживания", – говорится в сообщении.

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

БЧ обнаружили на воздушной линии электропередачи. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

Спасатели изъяли БЧ. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

Транспортировка опасного предмета. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

Спасатели работали в Днепровском районе. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

На Днепропетровщине обнаружили БЧ дрона "Герань-4". Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона ''Герань-4''. Фото и видео

Работали спасатели. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области после очередной атаки государства-агрессора России нашли почти целый "Шахед", боевая часть которого не взорвалась. Полицейские взрывотехники успешно обезвредили боевую часть, представлявшую опасность для людей.

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