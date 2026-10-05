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На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Война в Украине. Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ГШ ВСУ

В Украине наиболее интенсивные бои происходят на востоке, где враг наиболее активно атакует на Константиновском и Покровском направлениях. В понедельник там было зафиксировано 16 и 15 столкновений с российскими оккупантами.

Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативной информацией о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сводка за 5 октября по состоянию на 22:00

Всего в понедельник на фронте произошло 118 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемые авиабомбы, задействовал для поражения 6014 дронов-камикадзе различных типов и осуществил 1780 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях войска РФ нанесли три авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и 41 раз обстреливали позиции наших войск и населенные пункты. Вражеских штурмов в течение суток здесь не фиксировалось.

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На Южно-Слобожанском направлении агрессор атаковал дважды (в районах Избицкого и Терновой).

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Северо-Слобожанский, Курский и Южно-Слобожанский участки фронта. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Довгенького.

На Лиманском направлении произошло четыре столкновения с врагом в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное и Дерилово.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Линия боевого столкновения в районах городов Купянск и Лиман. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед (в районе Тихоновки).

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Линия фронта на востоке. Славянское и Краматорское направления. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Константиновском направлении наши воины отразили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Попасного, Ильиновки, Осикового, Райского, Русиного Яра, Вольного и Кучерового Яра. Три из этих атак по состоянию на 22:00 продолжались.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Город Константиновка. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Покровском направлении произошло 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Светлое, Новогришино, Васильевка, Сергеевка и Новопавловка. Четыре боя к 22:00 еще не закончились.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Александровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак недалеко от Успешного, Рождественки и Егоровки. Один штурм продолжался.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, один раз атаковав в сторону Павловки.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Пять столкновений произошло на Гуляйпольском направлении, еще одно — на Ореховском. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Приднепровском направлении столкновений с врагом в течение суток не было. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Приднепровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Как ранее писал OBOZ.UA, в Кремле отличились циничным заявлением об обстрелах Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что усиление воздушных ударов якобы является "ответом" на то, что Киев "расширил перечень целей" для атак на территории России.

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