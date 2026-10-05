На фронте произошло 118 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине наиболее интенсивные бои происходят на востоке, где враг наиболее активно атакует на Константиновском и Покровском направлениях. В понедельник там было зафиксировано 16 и 15 столкновений с российскими оккупантами.

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Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативной информацией о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сводка за 5 октября по состоянию на 22:00

Всего в понедельник на фронте произошло 118 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 183 управляемые авиабомбы, задействовал для поражения 6014 дронов-камикадзе различных типов и осуществил 1780 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях войска РФ нанесли три авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и 41 раз обстреливали позиции наших войск и населенные пункты. Вражеских штурмов в течение суток здесь не фиксировалось.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор атаковал дважды (в районах Избицкого и Терновой).

На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Довгенького.

На Лиманском направлении произошло четыре столкновения с врагом в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное и Дерилово.

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На Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед (в районе Тихоновки).

Главные истории дня

На Константиновском направлении наши воины отразили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Попасного, Ильиновки, Осикового, Райского, Русиного Яра, Вольного и Кучерового Яра. Три из этих атак по состоянию на 22:00 продолжались.

На Покровском направлении произошло 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Светлое, Новогришино, Васильевка, Сергеевка и Новопавловка. Четыре боя к 22:00 еще не закончились.

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На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак недалеко от Успешного, Рождественки и Егоровки. Один штурм продолжался.

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На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, один раз атаковав в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении столкновений с врагом в течение суток не было. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Кремле отличились циничным заявлением об обстрелах Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что усиление воздушных ударов якобы является "ответом" на то, что Киев "расширил перечень целей" для атак на территории России.