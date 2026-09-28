Российская оккупационная армия 28 сентября пыталась провести 127 штурмов, однако Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков. Наиболее активными были бои на Донбассе, где зафиксировано 26 атак на одном лишь Покровском направлении.

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Оперативную сводку о ситуации на фронте опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВС Украины. В ведомстве заявили, что защитники наносят оккупантам значительные потери и изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Сводка за 28 сентября по состоянию на 22:00

Всего в понедельник зафиксировано 127 боестолкновений. Государство-агрессор нанесло 60 авиационных ударов, применило 171 управляемую авиабомбу и 5200 дронов-камикадзе различных типов. Совершено 1850 вражеских обстрелов наших населенных пунктах и позициях войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три атаки противника; одно боестолкновение, по состоянию на 22:00, продолжалось.

На Южно-Слобожанском направлении войска РФ семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Новая Козачья, Довгенькое, Хрипуны, Резниково, Лозовая; одно боестолкновение продолжалось.

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На Купянском направлении воиныостановили одну атаку противника в сторону города Купянск.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ридкодуб, Новоселовка и Дробишево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков идти вперед возле Ямполя и Кривой Луки.

Главные истории дня

На Константиновском направлении было отбито 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Вольного и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодезь; еще одно боестолкновение в 22:00 не завершилось.

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На Покровском направлении зафиксировано 26 боев. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Мирное, Молодецкое, а также в направлении Доброполья, Новогришиного, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении, в районах Александрограда и Березового, отбито две атаки оккупантов.

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На Гуляйпольском направлении также состоялись две битвы. Они прошли в районах Горкого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоандреевка, Юрковка, Павловка, Степногорск.

На Краматорском и Приднепровском направлениях противник не проводил наступательных действий. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 км вдоль украинской границы в Сумской области. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытались расширить этот участок, однако сделать этого не смогли. В то же время на других направлениях на севере Украины оккупанты продолжают оказывать давление на защитников.

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