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На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read3 мин
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На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Оператор БпЛА. Иллюстративное фото
Источник: Пресс-служба Генштаба ВСУ

Российская оккупационная армия 28 сентября пыталась провести 127 штурмов, однако Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков. Наиболее активными были бои на Донбассе, где зафиксировано 26 атак на одном лишь Покровском направлении.

Оперативную сводку о ситуации на фронте опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВС Украины. В ведомстве заявили, что защитники наносят оккупантам значительные потери и изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Сводка за 28 сентября по состоянию на 22:00

Всего в понедельник зафиксировано 127 боестолкновений. Государство-агрессор нанесло 60 авиационных ударов, применило 171 управляемую авиабомбу и 5200 дронов-камикадзе различных типов. Совершено 1850 вражеских обстрелов наших населенных пунктах и позициях войск.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три атаки противника; одно боестолкновение, по состоянию на 22:00, продолжалось.

На Южно-Слобожанском направлении войска РФ семь раз штурмовали позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Новая Козачья, Довгенькое, Хрипуны, Резниково, Лозовая; одно боестолкновение продолжалось.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Північно-Слобожанська, Курська й Південно-Слобожанська ділянки фронту

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Купянском направлении воиныостановили одну атаку противника в сторону города Купянск.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ридкодуб, Новоселовка и Дробишево.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лінія бойового зіткнення в районах міст Куп'янськ і Лиман

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков идти вперед возле Ямполя и Кривой Луки.

На Константиновском направлении было отбито 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Вольного и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодезь; еще одно боестолкновение в 22:00 не завершилось.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лінія фронту на сході. Слов’янський, Краматорський напрямки

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Місто Костянтинівка

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Покровском направлении зафиксировано 26 боев. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Мирное, Молодецкое, а также в направлении Доброполья, Новогришиного, Сергеевки, Новопавловки.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровський напрямок

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Александровском направлении, в районах Александрограда и Березового, отбито две атаки оккупантов.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Олександрівський напрямок

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпольском направлении также состоялись две битвы. Они прошли в районах Горкого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоандреевка, Юрковка, Павловка, Степногорск.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Два зіткнення відбулося на Гуляйпільському напрямку, ще чотири на Оріхівському

Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Краматорском и Приднепровском направлениях противник не проводил наступательных действий. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

На фронте произошло 127 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Придніпровський напрямок

Источник: Скриншот DeepStateMAP

Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 км вдоль украинской границы в Сумской области. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытались расширить этот участок, однако сделать этого не смогли. В то же время на других направлениях на севере Украины оккупанты продолжают оказывать давление на защитников.

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