В Украине наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке, где российские захватчики наиболее активно атакуют на Константиновском направлении. 17 ноября произошло 22 боевых столкновения. Также противник пытается давить на Покровском направлении, где Силы обороны сегодня отбивали 7 вражеских атак.

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Но украинские защитники сдерживают натиск агрессора, нанося ему существенные потери. Оперативную информацию о ситуации на передовой предоставил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Оперативная сводка за 17 ноября

По состоянию на 22:00 по всей линии фронта было зафиксировано 139 столкновений с российской армией. Противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 212 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4850 дронов-камикадзе и совершил 1711 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив четыре управляемые авиабомбы (КАБ). Также противник совершил 88 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, два из них – с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Южно-Слобожанское направление

Противник четыре раза атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Охримовка. Два боестолкновения продолжаются.

Купянское направление

На этом участке фронта враг не проводил штурмовых действий.

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Лиманское направление

Две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки и Лиман отбивали украинские защитники. Один бой продолжается.

Славянское направление

Силы обороны остановили две попытки российских войск продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

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Краматорское направление

Противник не пытался улучшить свое положение на этом участке фронта.

Константиновское направление

Силы обороны отражали 18 вражеских штурмов. Бои шли в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Долгая Балка, Вольное, а также в направлениях Молочарки, Кондратовки и Николаевки. Одно боестолкновение продолжается.

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Покровское направление

Здесь российские войска провели семь атак. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Мирное и в направлениях Сергеевки и Новопавловки. Один бой продолжается. По предварительным подсчетам, в течение суток на этом направлении ликвидированы 59 оккупантов, еще 21 ранен.

Украинские военные уничтожили семь единиц автомобильной техники, одну пушку, одно средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 14 специальных средств, два пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и 50 укрытий противника.

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Кроме того, повреждены 17 единиц автомобильной техники, шесть орудий, одно средство РЭБ, пять специальных средств, пять пунктов управления БпЛА и 141 укрытие оккупантов. Также уничтожены или подавлены 217 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Александровское направление

Российские войска штурмовых действий не проводили.

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Гуляйпольское направление

Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлениях населенных пунктов Придорожное и Егоровка.

Ореховское направление

Оккупанты безуспешно атаковали позиции украинских защитников в направлении Павловки.

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Приднепровское направление

На этом участке фронта захватчики штурмовых действий не проводили.

На других участках фронта существенных изменений обстановки не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как бойцы бригады ТрО прокопали 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага.