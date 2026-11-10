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На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Украинские военнослужащие продолжают давать отпор оккупантам. Фото иллюстративное. Источник: пресс-служба ГШ ВСУ / 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен"

Самые интенсивные бои на фронте в Украине продолжаются на Покровском направлении. Там за последние сутки было зафиксировано 12 вражеских атак, а всего на всех направлениях – 148 боевых столкновений.

О ситуации на передовой сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил. Соответствующая сводка опубликована пресс-службой Генштаба ВС Украины на странице в Facebook.

Сводка за 9 ноября по состоянию на 22:00

В понедельник произошло 148 столкновений с противником. Российские войска нанесли 48 авиационных ударов, применив, в частности, 163 КАБа. Также противник задействовал для поражения 4608 дронов различных типов и совершил 1967 обстрелов наших позиций и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты не начинали штурмов, но совершили 46 обстрелов (один с применением РСЗО) и два авиаудара (сбросив три управляемые авиабомбы).

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На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал шесть раз. Бои шли в направлении населенных пунктов Охримовка, Хрипуны, Малая Волчья и в районах Старицы, Чугуновки.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Северо-Слобожанский, Курский и Южно-Слобожанский участки фронта. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Купянском направлении за эти суткиобошлось без вражеских штурмовых действий.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана и в районе Заречного.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Линия боевого соприкосновения в районах городов Купянск и Лиман. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Славянском направлении удалось отбить два штурма в направлении Пискуновки и вблизи поселка Ямполь.

На Краматорском направлении государство-агрессор штурмовало дважды, атакуя в сторону Васютинского и в районе Тихоновки.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Линия фронта на востоке. Славянское, Краматорское направления. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Константиновском направлении наши защитники отбили девять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Русин Яр и в сторону Миколайполья. По состоянию на 22:00 одно боестолкновение продолжалось.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Город Константиновка. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Покровском направлении было больше всего боев. Оккупанты 12 раз пытались продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Вольное, Светлое, Молодецкое и в сторону Мирного, Сергеевки, Новопавловки.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Александровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две атаки ВС РФ в сторону Нового Запорожья.

На Ореховском направлении российские войска провели одно штурмовое действие, атакуя в районе Степового.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Гуляйпольский и Ореховский участки фронта. Источник: Скриншот DeepStateMAP

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли. На остальных участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Приднепровское направление. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Как писал OBOZ.UA, российские войска второй месяц подряд потеряли больше территории, чем смогли оккупировать. В октябре чистые территориальные потери оккупантов составили чуть больше 27 км² – или около 0,88 км² в день.

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