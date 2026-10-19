На фронте произошло 177 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В Украине продолжаются боевые действия, и наиболее интенсивные бои с российскими захватчиками происходят на востоке, где враг наиболее активно наносит удары на Константиновском и Покровском направлениях. В понедельник, 19 октября, враг также активизировался на Южно-Слобожанском направлении, где с начала суток произошло 22 боевых столкновения.

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Силы обороны сдерживают натиск агрессора и наносят захватчикам существенные потери. Оперативную информацию о ситуации на передовой обнародовал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Сводка за 19 октября по состоянию на 22:00

Всего с начала суток на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений. Российские войска нанесли47 авиационных ударов, сбросили 171 управляемую авиабомбу, задействовали для поражения 4911 дронов и осуществили 1775 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Южно-Слобожанское направление

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Вовчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки; три столкновения продолжаются до сих пор.

Лиманское направление

На этом участке фронта наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбівки, Червоного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.

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Славянское направление

Три атаки оккупантов отбиты в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.

Константиновское направление

Зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.

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Покровское направление

На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое; один бой продолжается до сих пор.

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По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Гуляйпольское направление

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое, Чаривное и Егоровка.

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На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 18 октября украинские воины уничтожили ещё 2100 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 567 160 человек.