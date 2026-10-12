На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 31 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала суток"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала сутокракетаРоссия атаковала Киев баллистикой без объявления тревоги: первые подробностиУкраина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePointУкраина впервые запустила собственную баллистику по территории РФ – FirePointКаким банкам доверяют украинцыКаким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньгиКак выглядит железнодорожный мост в российском Ростове после атаки БПЛА: появились кадрыКак выглядит железнодорожный мост в российском Ростове после атаки БПЛА: появились кадры"Виталию Козловскому нужен Игорь Кондратюк". Продюсер Вадим Лисица озвучил неожиданный рецепт возвращения певцу прежней славы"Виталию Козловскому нужен Игорь Кондратюк". Продюсер Вадим Лисица озвучил неожиданный рецепт возвращения певцу прежней славыПокупателей предупредили о возможных перебоях. Иллюстративное фото.Россия атаковала завод Roshen в Виннице: в компании сделали важное заявление

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 66
На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Украинские войска уничтожили девять единиц автомобильной техники. Источник: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники отразили десятки штурмов, а на Покровском направлении уничтожили 9 единиц автомобильной техники противника. Больше всего атак произошло на Покровском направлении, где противник 23 раза пытался продвинуться вперёд.

По состоянию на 22:00 12 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал 180 боевых столкновений. Противник также нанёс 67 авиационных ударов, применил 226 управляемых авиабомб и 5650 дронов-камикадзе. Российские войска осуществили 1373 обстрела населённых пунктов и позиций украинских подразделений.

Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток оккупанты совершили 37 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Источник: Deep State Map

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 8,3 т.
"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ
icon 8,3 т.
"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 25,5 т.
"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
icon 25,5 т.
"Постепенно оттесняем оккупанта": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и озвучил потери армии РФ. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,5 т.
Что будет, если США перестанут передавать Украине разведданные: эксперт дал разъяснение
icon 4,5 т.
Что будет, если США перестанут передавать Украине разведданные: эксперт дал разъяснение

Южно-Слобожанское направление

Противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов и Зыбиного, а также в направлениях Варваровки, Радьковки и Дорошевки. Одно боевое столкновение продолжалось.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Южно-Слобожанское направление. Источник: Deep State Map

Купянское направление

Наступательных действий на этом участке фронта противник не проводил.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Купянское направление. Источник: Deep State Map

Лиманское направление

Украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Колодязов и Лимана. Еще две наступательные операции продолжались.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лиманское направление. Источник: Deep State Map

Славянское и Краматорское направления

Российские войска штурмовых действий не проводили.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Славянское и Краматорское направления. Источник: Deep State Map

Константиновское направление

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Софиевки и Долгой Балки.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Константиновское направление. Источник: Deep State Map

Покровское направление

Противник совершил 23 атаки, пытаясь продвинуться в направлении Грузского, Торецкого и Вольного.

По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на этом участке фронта было уничтожено 23 оккупанта, ещё восемь получили ранения.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровское направление. Источник: Deep State Map

Украинские военные уничтожили девять единиц автомобильной техники, артиллерийскую систему, одно специальное средство и три укрытия личного состава противника. Еще три единицы автомобильной техники и 29 укрытий были повреждены. Также уничтожено или выведено из строя 172 беспилотника различных типов.

Александровское направление

Враг один раз штурмовал позиции украинских военных в направлении Тернового.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Александровское направление. Источник: Deep State Map

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили восемь атак в районах Рождественки, Тернового и в направлениях Нового Запорожья, Косовцевого и Горкого.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Гуляйпольское направление. Источник: Deep State Map

Ореховское и Приднепровское направления

Российские оккупанты штурмовых действий не проводили.

На фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ореховское и Приднепровское направления. Источник: Deep State Map

На других направлениях фронта существенных изменений в обстановке не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты наращивают силы на Великобурлукском направлении.

Похожие темы
Карты боевых действий в УкраинеВойна в УкраинеГенеральный штаб ВСУРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться