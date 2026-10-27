На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За сутки 26 октября на фронте произошло 185 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 25 и 20 боестолкновений с российскими оккупантами соответственно.

Видео дня

Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 26 октября по состоянию на 22:00

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для поражения 6385 дронов-камикадзе и совершил 2007 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.

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Купянское направление

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки. Продолжается бой.

Лиманское направление

На Лиманском направлении Силы обороны отражали семь попыток захватчиков продвинуться в направлении Зеленой Долины, Колодезей и Лимана. Одна атака продолжается.

Главные истории дня

Славянское и Краматорское направления

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одно штурмовое действие противника продолжается.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

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Константиновское направление

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерова Яра. Одно штурмовое действие противника продолжается.

Покровское направление

Враг предпринял 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются.

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Александровское направление

На Александровском направлении противник совершил одну атаку в сторону Поддубного.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горькое и Чаривное. Бой продолжается.

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На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях фронта существенных изменений обстановки не произошло, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут построены полосы инженерных заграждений круговой обороны городов. Соответствующие меры ранее были согласованы на заседании СНБО, а 26 октября указ подписал президент Владимир Зеленский.