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На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
309
На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте. Источник: Facebook/45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины

За сутки 26 октября на фронте произошло 185 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 25 и 20 боестолкновений с российскими оккупантами соответственно.

Украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 26 октября по состоянию на 22:00

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для поражения 6385 дронов-камикадзе и совершил 2007 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

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На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Источник: deepstatemap.live

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Южно-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap.live

Купянское направление

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки. Продолжается бой.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Купянское направление. Источник: deepstatemap.live

Лиманское направление

На Лиманском направлении Силы обороны отражали семь попыток захватчиков продвинуться в направлении Зеленой Долины, Колодезей и Лимана. Одна атака продолжается.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лиманское направление. Источник: deepstatemap.live

Славянское и Краматорское направления

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одно штурмовое действие противника продолжается.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Славянское и Краматорское направления. Источник: deepstatemap.live

Константиновское направление

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерова Яра. Одно штурмовое действие противника продолжается.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Константиновское направление. Источник: deepstatemap.live

Покровское направление

Враг предпринял 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровское направление. Источник: deepstatemap.live

Александровское направление

На Александровском направлении противник совершил одну атаку в сторону Поддубного.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Александровское направление. Источник: deepstatemap.live

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горькое и Чаривное. Бой продолжается.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap.live

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ореховское направление. Источник: deepstatemap.live

На фронте произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Приднепровское направление. Источник: deepstatemap.live

На других направлениях фронта существенных изменений обстановки не произошло, отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут построены полосы инженерных заграждений круговой обороны городов. Соответствующие меры ранее были согласованы на заседании СНБО, а 26 октября указ подписал президент Владимир Зеленский.

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