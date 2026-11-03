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На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
66
На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
Оперативная сводка Генштаба ВСУ. Источник: Генштаб

В Украине наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке, где российские захватчики активнее всего атакуют на Покровском и Константиновском направлениях. 2 ноября там произошло 12 и 19 боевых столкновений соответственно. Также противник пытается давить в Запорожской области, где на Гуляйпольском направлении Силы обороны сегодня отражали 7 вражеских атак.

Украинские защитники сдерживают натиск врага, нанося ему существенные потери. Оперативную информацию о ситуации на передовой предоставил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Оперативная сводка за 2 ноября по состоянию на 22:00

По состоянию на 22:00 понедельника по всей линии фронта произошло 191 боевое столкновение с российской армией. Агрессор нанес 44 авиаудара. В частности, применил 146 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты запустили 4304 дрона и совершили 1946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Северо-Слобожанское и Курское направления

С начала суток оккупанты восемь раз проводили штурмовые действия и совершили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Северо-Слобожанское и Курское направления. Источник: deepstatemap

Южно-Слобожанское направление

Противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Избицкое, Графское, Волчанские Хутора, Охримовка, Шабельное, Чугунивка, Амбарное. Одна из этих атак еще продолжается.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Южно-Слобожанское направление. Источник: deepstatemap

Купянское направление

На этом участке фронта враг трижды штурмовал в направлении Радьковки. Бой продолжается.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Купянское направление. Источник: deepstatemap

Лиманское направление

Украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в направлении Нового, Колодезей, Лимана и Заречного. Одна атака еще продолжается.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лиманское направление. Источник: deepstatemap

Славянское направление

Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Ямполь.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Славянское направление. Источник: deepstatemap

Константиновское направление

Силы обороны отбивали 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Райского, Софиевки, Кучерового Яра и Вольного.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Константиновское направление. Источник: deepstatemap

Покровское направление

Враг провел 12 атак. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Молодецкое, Новопавловка, Черниговка, Светлое, Доброполье, Мирное и Сергеевка. Продолжается бой.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 65 оккупантов, 14 – ранены; уничтожены три единицы автомобильной техники, два специальных средства и два укрытия противника. Повреждены девять единиц автомобильной техники, два средства РЭБ, пункт управления БпЛА и 43 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 120 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Покровское направление. Источник: deepstatemap

Гуляйпольское направление

Силы обороны отбили семь вражеских атак в направлении населенных пунктов Успешное, Терноватое, Горькое и Чаривное.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap

Ореховское направление

Оккупанты проводили одно штурмовое действие, атакуя в направлении Червоної Криниці.

На фронте произошло 191 боевое столкновение: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ореховское направление. Источник: deepstatemap

На Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях враг штурмовых действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 1 ноября украинские воины уничтожили рекордные 2,5 тысячи российских оккупантов. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения возросли до 1 592 770 человек.

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