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На Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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На Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина
Военные РФ. Иллюстративное фото. Источник: росмедиа

На Гуляйпольском направлении фронта (Запорожская область) все чаще происходят случаи самоликвидации российских пехотинцев. Одна из причин – тактика просачивания небольшими пехотными группами, которой продолжает придерживаться страна-агрессор РФ.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ. Там также опубликовали видео, на котором оккупант подрывает себя гранатой.

Украинские военные рассказали, что войска России пытаются продвигаться без надлежащей поддержки, стабильной связи, своевременного подвоза боекомплекта и возможности эвакуации. Из-за этого некоторые захватчики, получив ранение или не имея возможности двигаться дальше, решают ликвидировать себя самостоятельно.

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"И это далеко не единичный случай самоутилизации в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ. Скоро покажем еще", – сказано в сообщении.

На Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина

Скриншот сообщения 7-го корпуса ДШВ в Telegram

На Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина

Гуляйпольское направление. Источник: deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться ухудшением осенней погоды для локальных штурмов на Гуляйпольском направлении.

Противник задействует пехоту, мотоциклы и бронетехнику, пытаясь продвинуться к окраинам Запорожья и заблокировать областной центр. Украинские военные сдерживают российские подразделения и наносят им потери.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска после оккупации Гуляйполя используют город как логистический плацдарм для накопления личного состава и техники и подготовки новых атак. По оценке украинской разведки, таким образом оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья и блокирования областного центра.

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