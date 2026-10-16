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На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 1,6 т.
На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео
Для поражения цели хватило одного FPV-дрона. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На Гуляйпольском направлении бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка уничтожили мост, который российские оккупанты использовали для военной логистики. Удар был нанесён после обнаружения спрятанного под мостом боекомплекта в районе населённого пункта Пологи.

Об операции рассказали в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск. Военные опубликовали видео, на котором запечатлен полный цикл работы украинских защитников – от обнаружения цели до её поражения и доразведки.

Противник обустроил хранилище минометных снарядов под мостовым перекрытием на одном из своих логистических маршрутов. Этот путь использовался для обеспечения войск, наступающих в направлении Малой Токмачки и Орехова.

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Во время FPV-патрулирования бойцы 92-й ОШБр обнаружили тайник. Российские военные пытались защитить боекомплект заграждением из сетки, однако украинские операторы дронов смогли его обойти и поразить цель.

Разрушенный маршрут

Для поражения цели хватило одного FPV-дрона. В результате удара был разрушен мост, который российские оккупанты использовали для логистики. Результат операции украинские военные зафиксировали во время доразведки.

На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео

Этот путь использовался для обеспечения войск. Источник: Скриншот

В 7-м корпусе ДШВ отметили, что перерезание логистических маршрутов противника является одной из ключевых задач подразделений в их зоне ответственности.

В начале сентября Силы обороны Украины уже уничтожили несколько мостов. Это затруднило логистику российских войск и ограничило возможности безопасной перевозки тяжелой техники и снабжения.

Ранее OBOZ.UA показал на видео, как Силы обороны впервые уничтожили новейшую российскую тяжёлую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон".

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