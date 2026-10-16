На Гуляйпольском направлении уничтожен мост, который РФ использовала для военной логистики. Видео

На Гуляйпольском направлении бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка уничтожили мост, который российские оккупанты использовали для военной логистики. Удар был нанесён после обнаружения спрятанного под мостом боекомплекта в районе населённого пункта Пологи.

Видео дня

Об операции рассказали в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск. Военные опубликовали видео, на котором запечатлен полный цикл работы украинских защитников – от обнаружения цели до её поражения и доразведки.

Противник обустроил хранилище минометных снарядов под мостовым перекрытием на одном из своих логистических маршрутов. Этот путь использовался для обеспечения войск, наступающих в направлении Малой Токмачки и Орехова.

Во время FPV-патрулирования бойцы 92-й ОШБр обнаружили тайник. Российские военные пытались защитить боекомплект заграждением из сетки, однако украинские операторы дронов смогли его обойти и поразить цель.

Разрушенный маршрут

Для поражения цели хватило одного FPV-дрона. В результате удара был разрушен мост, который российские оккупанты использовали для логистики. Результат операции украинские военные зафиксировали во время доразведки.

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В 7-м корпусе ДШВ отметили, что перерезание логистических маршрутов противника является одной из ключевых задач подразделений в их зоне ответственности.

В начале сентября Силы обороны Украины уже уничтожили несколько мостов. Это затруднило логистику российских войск и ограничило возможности безопасной перевозки тяжелой техники и снабжения.

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