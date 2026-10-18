В Харьковской области дрон попал в микроавтобус: есть раненые

Утром 18 октября российский беспилотник атаковал микроавтобус на трассе между Великим Бурлуком и Новой Александровкой в Харьковской области. Ранения получили 49-летний мужчина и 55-летняя женщина.

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Об этом сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в Facebook. По его словам, обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь. Он также рассказал о повреждениях гражданской инфраструктуры в результате российских атак в районе.

В частности, 17 октября в поселке Великий Бурлук беспилотники, предположительно типа "Герань", повредили здание детского учебного заведения. Люди не пострадали.

В тот же день в селе Троицкое Шевченковской общины в результате удара БПЛА типа "Молния" были повреждены частный дом и два хозяйственных постройки. Информация о пострадавших не поступала.

В селе Гнилица Великобурлукской общины в результате обстрела также был поврежден автомобиль. Тип вооружения, примененного российскими войсками, устанавливается.

Утром 18 октября под удар беспилотников попал и поселок Великий Бурлук – там повреждено здание медицинского учреждения. Обстоятельства и последствия этой атаки уточняются.

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Кроме того, 17 октября на открытой местности вблизи села Млинки Шевченковской общины были обнаружены обломки российского БПЛА "Молния". Данных о пострадавших не поступало.

Главные истории дня

Как ранее сообщал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области. Пострадали трое мирных жителей, а повреждения получили более 10 частных домовладений. По предварительным данным, оккупанты применили реактивную систему залпового огня.

Также OBOZ.UA рассказывал о развитии российской спутниковой сети "Рассвет", которую РФ может использовать для управления ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов предупредил, что полноценное непрерывное спутниковое покрытие может быть развернуто ориентировочно в течение ближайших шести месяцев. По его оценке, такая система будет представлять серьезную угрозу для украинской системы радиоэлектронной борьбы.