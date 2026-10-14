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В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото
14 октября оккупанты нанесли удар по частному транспортному предприятию в Дергачах. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/Вячеслав Задоренко

Утром 14 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по частному транспортному предприятию в Дергачах Харьковской области. В результате удара пострадали пять сотрудников.

Об этом в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он также опубликовал фото последствий атаки.

Что известно об атаке

Удар FPV-дроном произошёл около 09:00, а попадание пришлось на ремонтный цех, где находились гражданские грузовики и работники предприятия.

В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки на Дергачи. Источник: Telegram/Вячеслав Задоренко

В результате детонации боеприпаса загорелись автомобили. Четверо мужчин в возрасте 33, 54, 56 и 62 лет получили тяжелые термические ожоги, охватывающие 70–80 % поверхности тела.

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В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки на Дергачи. Источник: Telegram/Вячеслав Задоренко

Еще один 39-летний работник получил взрывное ранение и ожоги I–II степени. Сначала всех пострадавших доставили в Дергачевскую центральную больницу, а затем госпитализировали в ожоговое отделение одного из медицинских учреждений Харькова.

В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки на Дергачи. Источник: Telegram/Вячеслав Задоренко

Врачи борются за жизнь тяжелораненых и пытаются стабилизировать их состояние.

В Харьковской области оккупанты атаковали транспортное предприятие: есть пострадавшие. Фото

Последствия атаки на Дергачи. Источник: Telegram/Вячеслав Задоренко

Россия продолжает атаковать Харьковскую область

Напомним, утром 9 октября российские войска атаковали пригород Харькова. В результате удара пострадали три женщины, которым потребовалась медицинская помощь. Об атаке сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, отметив, что на месте попадания работали бригады медиков и экстренные службы.

Обстоятельства и последствия атаки устанавливаются. По информации местных пабликов, российские войска могли применить беспилотники типа "Бандероль". В то же время Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Харькова с севера.

Как писал OBOZ.UA, вечером 11 октября российские войска атаковали пригород Харькова ракетами-дронами "Бандероль". В результате удара погибли три человека, ещё 25 получили ранения, среди пострадавших были дети. Также были повреждены продовольственный магазин, пять автомобилей, два многоквартирных и один частный жилой дом.

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