Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупантам и срывать их попытки продвинуться на фронте. В частности, в Харьковской области украинские операторы БпЛА остановили пехоту противника, шедшую на штурм.

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Об этом сообщила бригада "Хижак" при Департаменте патрульной полиции в своем Telegram-канале. Военные также опубликовали видео боевой работы своих экипажей.

В бригаде отметили, что захватчики рассчитывали продвинуться вперед, однако на их пути оказались украинские операторы дронов.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение 20 ноября украинские защитники ликвидировали и тяжело ранили еще 1730 российских военнослужащих. Общие потери России в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 634 860 человек.

Кроме того, за сутки украинские воины уничтожили 24 боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, два средства ПВО и 1065 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Также мы писали, что Силы обороны нанесли комбинированный удар по штабу 58-й армии ВС РФ во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Атаку осуществили в ночь на 18 ноября с применением ракет и ударных дронов.

В результате атаки погибли семеро российских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Среди погибших, в частности, были начальник отдела кадров 58-й армии и Сергей Кособоков – сын российского генерал-лейтенанта Михаила Кособокова.