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В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор, который принес дрон. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор, который принес дрон. Видео
В Харьковской области военные уничтожили российский триколор, который дрон доставил в село Колодязное. Источник: Коллаж OBOZ.UA/35-я ОБрМП/Скриншот

В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор, который вражеский беспилотник доставил в село Колодязное. Оккупанты пытались имитировать захват населенного пункта, чтобы выдать это за подтверждение контроля над территорией.

Об этом в Telegram сообщила 3-я отдельная тяжелая механизированная Железная бригада. Там подчеркнули, что российских военных в селе нет, а их беспилотники используются для подобных провокаций.

Как украинские военные уничтожили российский флаг

По данным бригады, накануне вражеский дрон доставил российский триколор в Колодязное. Вероятно , оккупанты планировали зафиксировать флаг на видео, чтобы создать иллюзию захвата села и распространять ложные сообщения о своем контроле над ним.

В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор, который принес дрон. Видео

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

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Вражеский триколор уничтожили бойцы стрелкового батальона, которые держат оборону на этом участке фронта. Сначала украинский FPV-дрон одним ударом поразил российский флаг вместе с беспилотником оккупантов.

В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор, который принес дрон. Видео

В Харьковской области украинские военные уничтожили российский триколор. Источник: Скриншот

После этого из укрытия вышел украинский пехотинец с сине-желтым флагом, чтобы подтвердить: Колодязное остается украинской территорией.

Россияне имитируют успехи на фронте с помощью триколоров и фейковых видео

Напомним, Россия продолжает преувеличивать свои успехи на фронте, используя для этого старые кадры и видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Ранее российские командиры отправляли диверсионно-разведывательные группы, чтобы те разворачивали триколоры в украинских населенных пунктах и создавали иллюзию их захвата.

По данным Института изучения войны (ISW), российское Минобороны и военные блогеры распространяли ложные заявления о продвижении на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Аналитики отметили, что часть опубликованных видео могла быть создана или изменена с помощью ИИ, а другие содержали старые кадры, выданные за новые.

Как писал OBOZ.UA, российские военные на Константиновском направлении берут с собой на штурмы минимум снаряжения, но почти всегда имеют при себе российский триколор. По словам заместителя командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимира, флаги нужны оккупантам для создания пропагандистских видео, которые снимают сопровождающие дроны.

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