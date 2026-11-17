Во вторник, 17 ноября, российские оккупанты атаковали несколько населенных пунктов Харьковской области ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов погибли двое мирных жителей, еще две женщины получили ранения.

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Об этом в Telegram сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, под вражескими ударами оказались населенные пункты Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. В результате атак повреждены жилые дома, дорожное покрытие и торговый объект.

Российские удары по Харьковской области: что известно о последствиях

По информации следствия, около 02:00 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", атаковал село Красная Волна Купянского района. В результате попадания погибли двое местных жителей – 58-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Вражеский удар также привел к значительным разрушениям. Два домовладения полностью уничтожены, еще около шести получили повреждения.

Позже, примерно в 08:05, оккупанты атаковали село Лукашовка Близнюковской территориальной общины Лозовского района. Российский дрон, предварительно типа "Молния", попал в открытый участок местности, повредив асфальтовое покрытие автомобильной дороги.

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В результате атаки пострадала 59-летняя женщина. Она получила ушибы мягких тканей лица и живота, а также рваную рану правого бедра. Пострадавшую госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Еще один удар российские войска нанесли около 11:25 по городу Слобожанское Чугуевского района. По предварительным данным, реактивный беспилотник типа "Герань-4" попал в продовольственный киоск, который на момент атаки был закрыт.

После попадания возник пожар. Ранение получила 62-летняя женщина, которую с ожогами доставили в больницу.

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Правоохранители расследуют военные преступления РФ

Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам российских атак на гражданское население Харьковской области.

Уголовные производства открыты по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Правоохранители устанавливают все обстоятельства вражеских ударов.

Напомним, 17 ноября российские оккупанты атаковали объекты промышленной инфраструктуры в Запорожье. По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, в результате вражеских ударов погибли два человека, еще 31 человек получил ранения.

Как писал OBOZ.UA, , 17 ноября российские оккупанты атаковали Винницу. В результате попадания вражеского беспилотника по автомобильной стоянке погибла женщина, еще одна получила ранения.