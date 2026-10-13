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В Хмельницкой области в результате российской атаки повреждено медицинское учреждение: есть пострадавшие

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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В Хмельницкой области в результате российской атаки повреждено медицинское учреждение: есть пострадавшие
Иллюстративное фото. Дым от взрыва.

Страна-агрессор Россия продолжает атаковать мирные города Украины. В ходе обстрела Хмельницкой области повреждения получил одно из медицинских учреждений.

В результате российской атаки травмы получили четыре человека. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Что известно

Во время российского обстрела Хмельницкой области повреждения получило медицинское учреждение. В нем повреждены окна, а четверо пациентов, находившихся там на лечении, получили незначительные травмы, им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

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"В ходе одной из атак были повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области, а также припаркованные рядом автомобили", — написал Тюрин.

Информация о погибших не поступала.

Глава Хмельницкой ОГА также отметил, что в течение суток враг неоднократно атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Он добавил, что действовали силы ПВО, есть сбитые аппараты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице – по меньшей мере шесть – прогремели до объявления воздушной тревоги. Предположительно, были задействованы ЗРК С-400.

Также мы писали о том, что в Дарницком районе Киева вечером в понедельник, 12 октября, российский дрон-камикадзе повредил 25-этажный жилой дом. По предварительной информации, погибли двое мирных жителей, пострадали не менее 11 человек.

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