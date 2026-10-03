На Кировоградщине вражеский дрон упал на дорогу: погиб мужчина, травмирована женщина

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 69 тыс. грн ($1 550)"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в КиевеКакое решение принял судКиевлянка отсудила у школы 10 млн грн: ее дочь-первоклассница получила удар током в столовой и впала в вегетативное состояние"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя Украины"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя УкраиныАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоЕлена Кравец использовала для рекламы нового проекта фото с книгой российского издательства: экс-звезда "Квартала" оправдаласьЕлена Кравец использовала для рекламы нового проекта фото с книгой российского издательства: экс-звезда "Квартала" оправдаласьУ подростка память лучше, чем у 99,9 % населения: ученые рассказали об этом феноменеУ подростка память лучше, чем у 99,9 % населения: ученые рассказали об этом феномене

На Кировоградщине вражеский дрон упал на дорогу: погиб мужчина, травмирована женщина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read1 мин
icon 3,1 т.
На Кировоградщине вражеский дрон упал на дорогу: погиб мужчина, травмирована женщина
Российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Иллюстративное фото. Источник: росСМИ

Российская оккупационная армия в субботу, 3 октября, атаковала город Гайворон в Кировоградской области. Известно об одной жертве обстрела, еще один человек получил ранения.

Об атаке рассказал глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович. На своем Telegram-канале он уточнил, что вражеский дрон-камикадзе упал на проезжую часть.

"Погиб мужчина. Также травмирована женщина. Ее доставили в больницу", – заявлял чиновник по состоянию на 17:25. Райкович выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На месте падения обломков возникло возгорание сухой травы. Спасатели оперативно локализовали пожар.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 14,0 т.
Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший и раненые
icon 14,0 т.
Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший и раненые
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
icon 12,2 т.
Операция "Вивальди" нанесла сокрушительный удар: Кремль опозорился и ищет виновного
icon 12,2 т.
Операция "Вивальди" нанесла сокрушительный удар: Кремль опозорился и ищет виновного
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 8,2 т.
Стало известно, какое подразделение оккупантов отвечает за удары по мостам Киева
icon 8,2 т.
Стало известно, какое подразделение оккупантов отвечает за удары по мостам Киева

Глава областной военной администрации призвал местных жителей не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.

На Кировоградщине вражеский дрон упал на дорогу: погиб мужчина, травмирована женщина

Гайворон (Кировоградская область) на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA:

– 3 октября россияне также атаковали город Павлоград Днепропетровской области. Ранение получил 50-летний мужчина, он госпитализирован. На месте атаки вспыхнул пожар на продовольственных складах.

– Кроме того, российские войска ударили по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. Погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа пострадали.

– Ночью в субботу РФ нанесла удары по Киевщине. В Гостомеле в результате российской атаки горели складские помещения. Есть четверо потерпевших, среди них – ребенок.

– В столице вновь был атакован Северный мост, после чего движение по нему с левого на правый берег пришлось перекрыть. Из-за дронового удара пострадали два человека.

Похожие темы
Российские обстрелыВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорКропивницкий
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться