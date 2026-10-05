На границе Украины с Молдовой снаряд попал в автобус, есть пострадавший: работает ли пункт пропуска

Во время российской дроновой атаки на Украину вражеское средство поражения упало вблизи пункта пропуска на украинско-молдавской границе. Оно попало в припаркованный неподалеку автобус.

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Один человек пострадал, работа пункта пропуска была приостановлена.. Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Что известно

Согласно сообщению пограничной полиции Молдовы, взрыв в районе пограничного пункта пропуска Паланка-Маяки-Удобное прогремелутром 5 октября.

"Около 09:38 вблизи пункта пропуска "Паланка" упал снаряд, который, ударившись о землю, рикошетом попал в автобус, припаркованный у барьера... По предварительной информации, снаряд повредил автобус и кабину управления, сотрудник пограничной полиции получил легкие травмы, других пострадавших не зафиксировано", – говорится в сообщении.

После удара работа пункта пропуска на границе с Молдовой была приостановлена.

"Пограничная полиция совместно с Таможенной службой постоянно отслеживает ситуацию, чтобы контролировать ее и поддерживать контакт с компетентными органами в Украине. Граждан призывают воздержаться от поездок в эту местность, а если они услышат шум дронов или взрывы вблизи границы, сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте, в своих домах, и следовать рекомендациям властей", – говорится в сообщении полиции.

Также там призвали граждан не приближаться к обломкам дронов, боеприпасам или другим неизвестным объектам и немедленно сообщать об их обнаружении в экстренные службы.

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Заявление ГПСУ

В Госпограничной службе Украины подчеркнули: о последствиях взрыва вблизи пункта пропуска Паланка – Маяки – Удобное на молдавской стороне узнали от коллег из соседнего государства.

"Согласно сообщению молдавской стороны, по предварительным данным, взрывной волной и осколками поврежден автобус, находившийся возле шлагбаума, а также инфраструктура пункта пропуска. Легкие ранения получил также сотрудник Пограничной полиции Молдовы. В связи с угрозой безопасности движение через пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" временно приостановлено. Просим граждан при планировании маршрута учитывать указанную информацию ивыбирать другие пункты пропуска, в частности ближайший "Старокозаче – Тудора", – говорится в сообщении ГПСУ.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW проанализировали атаку дронов РФ на Молдову. Во время последней из них в воздушное пространство страны залетели шесть российских средств поражения, пять из них упали вблизи населенных пунктов, шестой – снова полетел в Одесскую область.

Аналитики считают, что эти атаки нужны Кремлю, чтобы "нормализовать" нарушение Россией воздушного пространства европейских стран.