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На Купянском направлении для уничтожения оккупантов используют "атакующие" НРК: что известно

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
63
На Купянском направлении для уничтожения оккупантов используют "атакующие" НРК: что известно
НРК помогают выполнять боевые и логистические задачи. Источник: 10 армейский корпус/Telegram

На Купянском направлении Харьковской области военнослужащие 116-й отдельной механизированной бригады начали использовать наземные роботизированные комплексы (НРК) для атак на российских оккупантов. Машины оснащают пулеметами и гранатометами.

Об этом в эфире "Суспільне Студія" рассказал начальник отделения коммуникации 116-й ОМБр 10-го армейского корпуса Валерий Киселев, сообщает "Суспільне Харків". По его словам, это направление работы в бригаде только развивается.

"Сейчас в нашей бригаде появляются "атакующие" НРК. Они оборудованы пулеметами, гранатометами для атак и уничтожения врага. Сейчас этот процесс только начинается", – сказал военный.

В то же время НРК есть во всех подразделениях бригады, и в основном их задействуют в логистике. Роботизированные платформы доставляют на линию боевого соприкосновения боеприпасы, провизию и другие необходимые военным грузы. За один рейс они могут перевозить значительное количество припасов, что помогает сохранять жизни военнослужащих.

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"На НРК возложили такую важную функцию, как доставка на линию боевого соприкосновения всего необходимого, поскольку за один раз техника может перевозить очень много. И главный фактор – это сохранение человеческой жизни", – пояснил Киселев.

На Купянском направлении для уничтожения оккупантов используют ''атакующие'' НРК: что известно

Карта боевых действий по состоянию на 30 октября. Источник: DeepStateMAP

Он добавил, что в случае поражения транспортера за ним может приехать другой НРК и эвакуировать поврежденную машину. После ремонта ее снова будут использовать. В отличие от человека, который в результате поражения может получить ранение или погибнуть, роботизированную платформу можно восстановить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинском плавающем наземном роботизированном комплексе MAT1LDA, который может передвигаться как по суше, так и по воде. Разработка компании NODRICS оснащена бензиновым двигателем и способна перевозить до 500 кг груза по суше и до 400 кг по воде. Запас хода составляет до 160 км по суше и до 50 км по воде.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Купянске Харьковской области остаются небольшие группы российских оккупантов, закрепившиеся в северной части города. Они проникли туда через Голубовку по трубопроводу.

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, после операции "Велес", во время которой трубопровод окончательно вывели из строя, новых успешных попыток проникновения россиян в Купянск не фиксировали.

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