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Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 2,5 т.
Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. Видео
Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Утром 13 октября российская террористическая армия атаковала Львовскую область. В результате обстрела уничтожены жилые дома в поселке Мурованое.

Для террора путинские войска применили реактивные беспилотники. О последствиях удара сообщили во Львовской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. В результате инцидента загорелись два жилых дома.

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Также в областной администрации отметили, что повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все службы.

Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеском дроне в воздушном пространстве Львовской области около 5:00 утра.

Мэр Львова Андрей Садовой писал, что БПЛА были зафиксированы непосредственном над областным центром. Местные власти предупреждали о работе противовоздушной обороны.

Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. Видео

Последствия террора. Источник: Скриншот

Во Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. Видео

На месте работают спасатели. Источник: Скриншот

Новые подробности от областной власти

По информации ОВА, во время первой воздушной тревоги ночью во Львове работала ПВО. На одной из улиц города были обнаружены обломки вражеского беспилотника.

Кроме того, по уточненной информации, в Мурованом в результате падения беспилотника во время первой воздушной тревоги загорелись три жилых дома. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Во время второй воздушной тревоги вражеские беспилотники в воздушное пространство Львовщины не заходили.

Напомним, Кремль категорически отвергает любые предложения о прекращении огня с Украиной, в том числе инициативы, связанные с энергетическим перемирием или проведением выборов. Высшее руководство РФ рассчитывает исключительно на полную победу и не намерено идти на компромиссы.

Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия атаковала Харьков и била по многоэтажкам. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – двое детей.

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