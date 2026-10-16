В Одесской области в результате атаки РФ произошли масштабные пожары: есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 16 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Одесской области. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, на месте обстрелов вспыхнули пожары, которые в настоящее время ликвидированы спасателями.

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В результате российской атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщили начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Что известно

Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. В результате вражеских ударов повреждены 7 частных домов, объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции. В результате российских обстрелов известно о четырёх пострадавших.

На месте российских атак вспыхнули масштабные пожары, в настоящее время спасатели их ликвидировали. На местах продолжают работать соответствующие службы.

Отмечается, что из-за угрозы повторных ударов пожарные были вынуждены неоднократно приостанавливать работы и отходить в безопасные места.











На месте российских атак вспыхнули пожары. Источник: Одесская ОГА

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В настоящее время спасатели ликвидировали все пожары. Источник: ГСЧС Одесской области

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 15 октября российские войска атаковали Одессу, поразив беспилотником жилой многоэтажный дом. В результате удара в здании поврежден фасад, выбиты окна и двери.

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Также мы писали о том, что вечером 10 октября российские оккупационные войска дважды атаковали Одессу реактивными дронами. Целью врага стало административное здание, а позже — двухэтажный жилой дом.