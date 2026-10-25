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На оккупированной Херсонщине подорвался на мине депутат-"единоросс" Глухенко

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
876
На оккупированной Херсонщине подорвался на мине депутат-"единоросс" Глухенко
На оккупированной Херсонщине подорвался на мине депутат-"единоросс" Глухенко

25 октября в Херсонской области подорвался на мине 56-летний оккупационный чиновник Сергей Глухенко. От полученных травм он погиб.

Подрыв произошел в районе временно оккупированного села Хорлы. Об этом сообщил коллаборант Владимир Сальдо.

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