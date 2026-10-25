На оккупированной Херсонщине подорвался на мине депутат-"единоросс" Глухенко
25 октября в Херсонской области подорвался на мине 56-летний оккупационный чиновник Сергей Глухенко. От полученных травм он погиб.
Подрыв произошел в районе временно оккупированного села Хорлы. Об этом сообщил коллаборант Владимир Сальдо.
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