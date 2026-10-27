На оккупированной Луганщине прогремела серия взрывов: поражен склад боеприпасов врага, была слышна детонация. Видео

В ночь на 27 октября прогремела серия взрывов на временно оккупированной территории Луганской области. Целью стал склад боеприпасов в районе населенного пункта Хрустальный.

Видео дня

Атака ударных БПЛА продолжалась несколько часов, более часа продолжалась вторичная детонация. Об этом сообщило издание Exilenova+, опубликовав видео последствий.

Что известно

Взрывы этой ночью прогремели в районе населенного пункта Хрустальный, находящегося на временно оккупированной территории Луганщины. Отмечается, что под удар ударных дронов попал склад боеприпасов оккупантов.



Взрывы на временно оккупированной Луганщине 27 октября. Источник: Exilenova+

На месте взрывов возник мощный пожар, который видно на видео. Атака БПЛА продолжалась несколько часов, после взрывов еще более часа продолжалась вторичная детонация.

"Силы обороны в районе н. п. Хрустальный взорвали склад боеприпасов. Вторичная детонация продолжается уже более часа", – говорится в материале.

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Хрустальный на карте. Источник: Deep State

Что предшествовало

Это уже не первая атака в этом населенном пункте. Так, в ночь на 12 октября Силы обороны нанесли удары по военным целям на оккупированной Луганщине – тогда было поражено расположение российских захватчиков в районе населенного пункта Хрустальный.

"Силы обороны наносят массированные удары в районе оккупированного Хрустального на Луганщине. Сообщают о трех очагах возгорания и масштабном пожаре", – сообщали в тот день в канале Exilenova+.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером 23 октября в российском Орле прогремели взрывы. По сообщениям OSINT-аналитиков, под ракетный удар попал завод "Протон", который производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.