На оккупированной территории Украины резко активизировались ''охотники за головами'': из тюрем ''выгребают'' заключенных на войну, а отказников вывозят в Россию

Несмотря на заверения военно-политического руководства РФ, что "никакой мобилизации не будет", на самом деле она не только не прекращалась, но и набирает обороты. Практически ежедневно появляются новые факты и свидетельства этому – в том числе и с оккупированной территории Украины. Сейчас захватчики усиленно взялись за осужденных.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Новый поворот

На находящийся под контролем российских захватчиков территориях Украины резко активизировались "мобилизационные мероприятия". Причем, по данных источников OBOZ.UA в оккупации, "уже пошло и шевеление по зонам".

Сейчас в исправительных учреждениях жестко поставили вопрос об увеличении количества подписанных контрактов на военную службу в рядах российских оккупационных войск. "Однако добровольцев немного. Во всяком случае в донецких зонах", – утверждает источник.

То же самое говорит и подписчик одного Telegram-канала, посвященного мобилизации в "ДНР". Более того, по его информации отказавшихся воевать против Украины заключенных сейчас вывозят в Россию.

Он рассказал, что, в частности, 29 сентября с зоны №32 в Макеевке (оккупанты перенумеровали учреждения пенитенциарной системы, эта же колония теперь №2) "начали вывозить зэков местных в Россию сидеть".

"Перед тем, как начать вывозить, всех собрали и сказали: либо подписывайте контракты и идите на войну, либо поедете в Россию сидеть. Например, в Красноярский край, а там, как известно, не все тюрьмы и лагеря "черные", есть такие, где все держится на беспределе силовиков", – сообщил он.

РЕКЛАМА

Черные зоны (или "черные" лагеря) – это неофициальное название исправительных учреждений (колоний или тюрем), в которых реальная власть и контроль над внутренним распорядком принадлежат криминальным авторитетам, "ворам в законе" и "блатным", а не официальной администрации.

То есть, заключенным макеевской ИК дали понять, что в России их вынудят подписать контракт, ужесточив условия содержания и обращаясь с сидельцами как с "мясом". По данным источника, из этой колонии уже увезли 70 человек: 40 из них сейчас в Ростове, а 30 – в Тамбове. Практически все – жители Донецкой области.

Главные истории дня

"Сейчас в Ростовском СИЗО им по несколько раз в день предлагают подписать контракт. Пофиг, какая статья и неважно, что паспорта (российского. – Ред.) нет. Документы делают очень быстро", – рассказал он. По данным местного жителя, к отправке в РФ готовят еще 97 заключенных.

Важно отметить, что макеевская исправительная колония рассчитана на содержание 1800 человек, но сейчас в ней находится около 600. То есть, ни о какой переполненности речь точно не идет, и, соответственно, "переброска", чтобы освободить камеры для новых заключенных – тоже отпадает.

РЕКЛАМА

Выбор без выбора

Подобную схему "мобилизации" заключенных оккупанты впервые задействовали на Донетчине еще осенью 2022 года. Также привлечение зеков в ряды так называемых ЧВК и различных воинских российских формирований для пополнения потерь на фронте было зафиксировано и на оккупированных территориях других областей.

В частности, перед отступлением РОВ из Херсона захватчики вывезли из тюрем около 2, 5 тыс. украинских заключенных, которых распределили по российским колониям. Часть из них впоследствии была отправлена воевать на стороне РФ.

РЕКЛАМА

Сейчас же, по словам источника OBOZ.UA в украинской разведке, ситуация повторяется. В российских колониях было уже несколько волн вербовки заключенных на войну против Украины, а началось еще с ЧВК "Вагнер". Потом зеков убеждали подписывать контракты уже непосредственно с МО РФ.

"Но если в самом начале для ряда зеков были довольно привлекательные условия (амнистия, большие выплаты и всего полгода на фронте), то сегодня ситуация кардинально иная. Например, контракт заключается вроде как на определенный срок, но… с автоматическим продлением до окончания периода мобилизации в России. И смертность среди отправившихся на войну заключенных чрезвычайно высока, потому что их в первую очередь используют как пушечное мясо", – поделился офицер.

Много и случаев, когда заключенных в российских колониях вынуждают подписывать контракты, а силовикам, которым дали карт-бланш на любые методы, это сделать очень легко. Потому перспективы у сидельцев тех же донецких зон, которых этапировали и будут этапировать на территорию РФ, весьма незавидные.