На Александровском направлении российские войска несут значительные потери, пытаясь вновь захватить территории, которые ранее деоккупировали Силы обороны Украины. В то же время украинские военные добиваются позитивных результатов, подробности о которых пока не разглашают.

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Об этом сообщил начальник отделения коммуникации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Роман Писаренко. Заявление прозвучало в эфире Эспресо и Slawa.TV.

Сейчас ситуация на Александровском направлении остается сложной. После успешных ударно-поисковых и штурмовых действий украинских подразделений, в результате которых удалось освободить значительную территорию в Днепропетровской области, российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Интенсивность вражеских атак меняется в зависимости от дня. В частности, в течение суток россияне могут проводить от двух до десяти штурмов.

"Враг продолжает использовать малые штурмовые группы, чтобы как можно ближе и незаметнее приблизиться к нашему переднему краю и вступить в бой или проводить инфильтрацию", – рассказал представитель 79-й бригады.

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Он объяснил, что российские военные пытаются небольшими группами проникать на украинские позиции, используя скрытное передвижение. Однако благодаря эффективной аэроразведке и работе украинских защитников непосредственно на передовой такие группы обнаруживают и уничтожают.

Писаренко также отметил успешные действия Сил обороны на этом направлении. В то же время он не стал раскрывать конкретных подробностей проведенных операций, в частности, не назвал населенных пунктов, которые удалось деоккупировать, и площадь освобожденной территории.

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"На этом направлении есть хорошие новости, и враг здесь несет чрезвычайно большие потери", – отметил военный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская операция "Вивальди" сорвала планы российских оккупантов по окружению украинского Крепостного пояса с севера и продвижению к Славянску. Однако командование страны-агрессора не отказалось от первоначального плана наступления на Лиманском направлении.