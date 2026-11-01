В Полтавской области обломки дрона упали на частный дом: пострадал ребёнок

В Решетиловской громаде на Полтавщине обломки вражеского беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили жилой дом. В результате пострадал ребенок 2012 года рождения.

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Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации, опубликовав уточненную информацию в Telegram. Сейчас ребенку оказывают всю необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 октября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками. Один из них упал на территории гаражного кооператива, в результате чего пострадали двое мужчин в возрасте 71 и 73 лет. Мужчину с травмами средней тяжести госпитализировали, другому медики помогли на месте.

В ночь на 31 октября российские войска снова атаковали Полтавщину дронами. На территории частного промышленного предприятия в нескольких местах вспыхнули пожары. Их тушили подразделения ГСЧС Полтавщины, которые также ликвидировали последствия ударов. Работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных атак.

А в ночь на 1 ноября Россия запустила по Украине 433 беспилотника разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 371 воздушную цель. Вместе с тем попадания зафиксировали на 16 локациях, а падение обломков сбитых дронов – еще на 14.